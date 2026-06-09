전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.09 (화)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

이재용 회장 "조직 DNA 바꿔라"…삼성, 전 계열사 AI 대전환

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성이 9일 전 관계사에 AI 대전환을 선언하며 AX 혁신을 추진한다고 밝혔다
  • 구글 제미니·챗GPT·클로드 등 외부 생성형 AI를 전면 도입하고 사장단부터 전 직원까지 단계적 AI 교육을 실시한다
  • 전 관계사에 AI 전담조직을 신설하고 보안 체계를 강화해 조직 운영과 의사결정을 AI 중심으로 재편할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제미니·챗GPT·클로드 도입…R&D·제조·마케팅 전면 적용
사장단·임원 2350명 AX 교육…2026년 전 직원 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성이 전 관계사의 모든 업무에 인공지능(AI)을 전면 도입하는 'AI 대전환(AI Transformation·AX)'에 나선다. 외부 생성형 AI 서비스를 공식 도입하고 사장단부터 전 직원까지 AI 교육을 실시하는 등 일하는 방식과 조직문화 전반을 AI 중심으로 재편해 'AI 네이티브(AI Native) 기업'으로 탈바꿈하겠다는 구상이다.

이재용 삼성전자 회장이 지난 1일 오후 서울 중구 신라호텔에서 열린 2026 삼성호암상 시상식에 참석하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆삼성, 전사 AI 혁신 선언…조직 DNA까지 바꾼다
삼성은 9일 전 관계사를 대상으로 AI를 업무 전반에 적용하는 AX 혁신을 추진한다고 밝혔다. 연구개발(R&D)과 생산, 마케팅, 판매, 서비스, 경영지원 등 전 밸류체인에 AI를 접목하고 조직 운영 체계와 의사결정 방식까지 AI 중심으로 재설계할 계획이다.

이번 조치는 이재용 삼성전자 회장이 올해 신년사에서 "일하는 방식과 조직 DNA를 송두리째 바꿔야 한다"며 "R&D부터 생산·마케팅·지원 등 모든 업무 밸류체인에 AI를 접목해야 한다"고 강조한 데 따른 후속 조치다.

삼성은 과거 디지털 전환과 모바일 전환 시기에 선제적 투자와 사업 구조 혁신을 통해 글로벌 기업으로 도약한 경험을 바탕으로 AI 시대에도 변화의 주도권을 확보하겠다는 전략이다.

◆제미니·챗GPT·클로드 도입…전사 AX 속도전
우선 삼성은 이달 중 전 관계사를 대상으로 구글 제미니(Gemini), 오픈AI 챗GPT(ChatGPT), 앤트로픽 클로드(Claude) 등 외부 생성형 AI 서비스를 공식 도입한다. 소프트웨어와 마케팅 분야뿐 아니라 개발과 제조 등 전 업무 영역에 AI를 확대 적용해 생산성과 업무 효율성을 높일 방침이다.

삼성은 AI를 단순한 업무 보조 도구가 아닌 경영 혁신의 핵심 수단으로 활용할 계획이다. 다양한 직무와 조직 특성을 고려한 운영 정책을 마련하고 임직원들이 업무에 적합한 AI 서비스를 활용할 수 있도록 관련 체계를 지속 고도화한다.

경영진을 대상으로 한 AI 교육도 대폭 강화한다. 삼성은 관계사 전체 사장단을 대상으로 AI 집중 교육 프로그램인 'AX 부트캠프(Boot Camp)'를 처음 실시한다. 사장단 50여 명은 이달 중 삼성 인력개발원 호암관에서 이틀간 AI 활용 실습과 경영 혁신 방안을 교육받는다.

삼성 관계사 임원들이 인력개발원 창조관에서 AI 집중교육을 받고 있다. [사진=삼성전자]

◆사장단·임원 AI 교육…전 직원까지 확산
이어 오는 8월 12일까지 관계사 임원 2300여 명을 대상으로 차수별 2박3일 교육을 진행한다. 삼성전자 인재개발원과 인력개발원 창조관에서 실시되는 이번 교육은 AI를 실제 업무에 적용하는 실습 중심 과정으로 운영된다.

삼성은 경영진 교육을 시작으로 2026년까지 전 직원 대상 AI 교육도 완료할 계획이다. 교육을 이수한 한 임원은 "AI를 체계적으로 배우니 생각보다 쉽고 활용 범위도 매우 넓다는 점에 놀랐다"며 "일하는 방식을 근본적으로 바꿔야 한다는 위기감을 느꼈다"고 전했다.

사장단은 AX 부트캠프 기간 공동 'AX 비전'도 선포할 예정이다. AI 중심으로 재편되는 산업 환경에서 생존과 성장을 위해 조직과 업무 혁신이 필수라는 위기의식과 실행 의지를 담을 계획이다. 각 사 최고경영자(CEO)들은 교육 과정에서 AI를 활용한 업무 프로세스 혁신 방안도 직접 발표한다.

◆전 관계사 AI 전담조직 신설…AX 추진력 강화
삼성은 전 관계사에 AI 전담 조직도 신설한다. 전담 조직은 계열사별 AX 추진 전략 수립과 데이터·AI 모델 운영, AI 인재 육성 등을 담당하며 그룹 차원의 AI 혁신을 지원하게 된다.

또 외부 생성형 AI의 전면 사용을 허용하는 동시에 보안 체계도 강화한다. AI 활용 확대와 정보보호를 동시에 달성할 수 있는 관리 체계를 구축해 업무 혁신과 리스크 통제를 병행한다는 방침이다.

삼성은 세계 최초 AI폰인 갤럭시 S24 시리즈를 시작으로 AI 가전과 AI 글라스 등 다양한 제품을 선보이며 AI 생태계를 확대해 왔다. 앞으로는 제품과 서비스 차원을 넘어 조직 운영 체계까지 AI 중심으로 전환해 AI 시대 경쟁력을 강화할 계획이다.

삼성 관계자는 "AI 대전환은 AI 네이티브 기업으로 도약하기 위한 혁신의 출발점"이라며 "최고경영진이 직접 개발·구매·제조·물류·마케팅·판매·서비스·경영지원 등 8대 업무 프로세스 혁신을 주도해 AI 시대의 기회를 선점해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
사진
카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동