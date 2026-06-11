삼성전자, 대학생 프로그래밍 챌린지 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 11일 제12회 대학생 프로그래밍 챌린지 참가자 모집을 시작했다.
- 대회는 AI·소프트웨어 알고리즘 두 부문으로, 예선은 7월부터 온라인으로 치른다.
- 본선과 시상식은 8월 21일·28일 서울 R&D 캠퍼스에서 열리며 수상자에겐 상금과 채용 우대를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 제12회 대학생 프로그래밍 챌린지(SCPC) 참가자를 모집한다고 11일 밝혔다. 참가 신청은 이날부터 다음달 5일까지 삼성리서치 홈페이지에서 받는다.
SCPC는 2015년부터 매년 개최해온 국내 최대 규모의 소프트웨어 경진 대회다. 학년과 전공 제한 없이 프로그래밍에 관심 있는 대학생이면 누구나 참가할 수 있다.
이번 대회는 '인공지능(AI) 챌린지'와 '소프트웨어 알고리즘 챌린지' 두 부문을 운영한다. AI 챌린지는 AI 개발 역량을, 소프트웨어 알고리즘 챌린지는 프로그래밍과 알고리즘 문제 해결 역량을 평가한다.
예선은 부문별로 온라인에서 두 차례 진행된다. AI 챌린지 예선은 1차가 7월 6~12일, 2차가 7월 29일~8월 5일에 열린다. 소프트웨어 알고리즘 챌린지 예선은 1차가 7월 10~11일, 2차가 8월 1일에 진행된다.
본선은 서울 서초구 우면동 삼성전자 서울 R&D 캠퍼스에서 열린다. AI 챌린지 본선은 8월 21일, 소프트웨어 알고리즘 챌린지 본선은 8월 28일에 각각 진행된다. 시상식은 8월 28일 같은 장소에서 개최되며, 수상자에게는 상금과 함께 삼성전자 채용 우대 혜택이 주어진다.
SCPC는 지난 8년간 누적 4만여 명의 대학생이 참가했으며, 총 393명의 수상자를 배출했다.
kji01@newspim.com