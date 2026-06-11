삼성전자, 프리미엄 로봇청소기 '비스포크 AI 스팀' 일반형 출시

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 11일 비스포크 AI 스팀 일반형을 출시했다.
- 프리미엄 기능 유지하며 가격 낮춘 로봇청소기다.
- 녹스 보안·UL 다이아몬드 등급으로 온라인 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 프리미엄 로봇청소기 '비스포크 인공지능(AI) 스팀' 시리즈에 일반형 모델을 추가했다고 11일 밝혔다. 해당 제품은 이날부터 판매를 시작하며 가격은 141만원부터 159만원대다.
신제품은 올해 초 출시한 '울트라'와 '플러스' 모델에 이어 라인업을 확대한 것이다. 프리미엄 기능을 유지하면서 가격을 낮춘 것이 특징이다.
일반형에는 스팀 청정스테이션, 이지패스 휠, 팝 아웃 콤보 등 핵심 기능이 탑재됐다. 스팀 청정스테이션은 고온 세척과 스팀 살균, 열풍 건조로 물걸레를 위생적으로 관리한다. 이지패스 휠은 최대 45mm 높이의 문턱을 넘을 수 있으며, 팝 아웃 콤보는 확장된 브러시와 물걸레로 벽면 밀착 청소가 가능하다.
신제품에는 삼성전자의 보안 솔루션 '녹스(Knox)'가 적용됐다. 글로벌 인증기관 UL솔루션즈로부터 보안 안정성 최고 등급인 '다이아몬드'를 획득했다.
삼성닷컴과 네이버, 지마켓 등 주요 온라인 채널에서 구매할 수 있다. 8일부터 4주간 진행되는 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌' 기간에 구매하면 구매 금액의 20%에 해당하는 디지털 온누리상품권을 받는다. 같은 기간 'AI 구독클럽'에 가입하면 12개월 구독료를 지원받는다.
지난 5월 시리즈 판매량이 2만대를 돌파했으며, 7월 의왕시 부곡동에 분양 예정인 1,875세대 규모 아파트의 분양 옵션으로도 선정됐다.
kji01@newspim.com