삼성전자, 로봇청소기 월 판매 2만대 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비스포크 AI 스팀, 전년 동기 대비 60% 증가

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자는 '비스포크 인공지능(AI) 스팀' 로봇청소기가 지난달 월 판매량 2만대를 처음 넘었다고 2일 밝혔다. 전년 동기 대비 약 60% 증가한 수치다.

지난 3월 출시된 2026년형 제품은 강력한 흡입력과 AI 주행 성능, 보안, 물걸레 스팀 살균 기능을 갖췄다. '비스포크 AI 스팀 울트라'와 '비스포크 AI 스팀 플러스'는 전작 대비 최대 2배 수준인 10W의 흡입력을 제공한다.

삼성전자 모델이 월 판매량 2만대를 돌파한 '비스포크 AI 스팀'을 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

'팝 아웃 콤보' 기능으로 벽면과 모서리까지 청소해 기존 로봇청소기의 사각지대를 줄였다. 100℃의 고온 스팀으로 물걸레 표면의 유해균과 냄새를 제거해 위생 상태를 유지할 수 있다. 올해 새롭게 선보인 '자동 급배수' 모델은 사용자가 직접 물을 채우거나 비우는 번거로움을 덜었다.

제품은 삼성전자의 보안 솔루션 '녹스 매트릭스'와 '녹스 볼트'를 탑재했다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 주관하는 '사물인터넷(IoT) 보안인증'에서 최고 등급을 받았다.

신혼가전 시장에서도 인기를 끌었다. 5월 한 달간 신혼가전 패키지 구매 고객 3쌍 중 1쌍이 이 제품을 선택했다.

삼성전자 모델이 월 판매량 2만대를 돌파한 '비스포크 AI 스팀'을 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 삼성전자로지텍과 함께 가구장 리폼부터 제품 설치까지 원스톱 서비스를 제공한다. 전체 구매 고객 중 60% 이상이 기존 가구장을 리폼하는 설치서비스를 선택했다. 사용자는 스마트싱스 기반 원격 상담을 통해 제품을 진단하고 조치할 수 있으며, '보이는 원격 상담'을 통해 사용 환경과 제품 외관, 동작 상태 등을 실시간으로 점검받을 수 있다.

kji01@newspim.com