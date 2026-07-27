이노테크, 'K-Display 2026' 성료

AI 핵심 요약beta
- 이노테크가 22~24일 서울 코엑스 K-Display 2026에 참가했다
- 차세대 디스플레이 내구성 검증 복합 환경시험 장비를 선보이고 K-Display Award를 수상했다
- 디스플레이 신뢰성 장비 국산화로 반도체·방산 등 첨단산업으로 적용을 확대하고 무인 자동화 솔루션을 고도화하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문기업 이노테크가 지난 22~24일 서울 코엑스에서 열린 'K-Display 2026' 전시회에 참가했다고 27일 밝혔다.
이노테크는 이번 전시회에서 폴더블·플렉시블 OLED 등 차세대 디스플레이 제품의 내구성과 신뢰성을 검증하는 복합 신뢰성 환경시험 장비를 선보였다. 전시 기간 장비의 주요 기능과 적용 사례를 소개하고 디스플레이 산업 관계자들과 차세대 제품 개발 및 양산 과정에서 요구되는 신뢰성 평가 방향을 공유했다.
회사에 따르면 이노테크는 올해 K-Display 전시회 첫 참가와 동시에 '2026 K-Display Award' 수상기업으로 선정됐다. 전시회 기간 진행된 수상기업 기술·제품 발표 세션에서 회사의 핵심 경쟁력과 수상 장비의 기술적 특장점, 차세대 디스플레이 신뢰성 평가 기술의 발전 방향을 발표했다.
수상 제품인 복합 신뢰성 환경시험 장비는 폴더블 스마트폰용 OLED 개발 및 양산 과정에서 요구되는 온도·습도·기구 테스트를 하나의 극한 환경 챔버 내부에 구현한다. 완제품과 부품, 소재의 변화 및 잠재 결함 발생 여부를 정밀하게 분석할 수 있어 제품 개발 단계의 성능 검증부터 양산 품질관리까지 활용된다.
이노테크는 연구개발과 기구설계, 전장제어, 제어 소프트웨어 개발, 제작, 설치 및 유지보수까지 장비 개발 전 과정을 자체 수행하고 있다. 이를 기반으로 기존 일본·미국·독일산 장비에 의존하던 핵심 기술을 국산화하고 고객이 요구하는 시험 기능과 자동화 기능을 추가해 디스플레이뿐 아니라 반도체, MLCC, 방산 등 다양한 첨단산업으로 적용 영역을 확대하고 있다.
장석준 이노테크 대표이사는 "이번 전시회는 축적해 온 복합환경 시험 기술과 고객 맞춤형 토털 솔루션 역량을 디스플레이 산업 관계자들에게 직접 소개할 수 있었던 의미 있는 자리였다"며 "현장에서 확인한 고객 요구를 제품 개발에 적극 반영해 차세대 디스플레이 신뢰성 평가 장비와 지능형 무인 자동화 솔루션을 지속적으로 고도화하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com