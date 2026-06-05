'국민과 성과 나눈다'…삼성전자, 구매액 20% 온누리상품권 지급 행사 실시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8일부터 4주간 감사 페스티벌 진행

5조원 사회 기여 약속 후속 조치

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 성장의 성과를 국민과 나누기 위한 대규모 감사 행사를 연다고 5일 밝혔다. 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20%를 온누리상품권으로 돌려주고, 군인·경찰·소방·교정공무원 등 제복공무원에게는 30% 혜택을 제공한다.

삼성전자는 오는 8일부터 4주간 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행한다. 행사 기간 삼성전자 제품을 구매하는 모든 고객에게 구매 금액의 20%에 해당하는 디지털 온누리상품권을 지급한다.

이번 행사는 삼성전자가 밝힌 '5년간 5조원 사회 기여 확대' 약속을 이행하기 위한 후속 조치다. 삼성전자는 지난달 27일 노사합의 타결 직후 "삼성의 성장과 성과가 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 하겠다"며 향후 5년간 5조원을 조성해 상생 및 건전한 생태계 조성과 미래 인재 육성에 투자하겠다고 밝힌 바 있다.

서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB]

◆ 구매액 20% 온누리상품권 지급

삼성전자는 행사 기간 고객에게 총 4000억원 규모의 온누리상품권을 지급할 것으로 전망했다. 온누리상품권은 전국 전통시장과 골목 상권 등에서 사용할 수 있다.

삼성전자가 제품 가격 할인 대신 온누리상품권 지급을 택한 것은 소비 혜택이 지역 상권으로 이어지도록 하기 위한 취지다. 고객이 받은 상품권을 전통시장과 소상공인 점포에서 사용하면 지역경제 활성화 효과로 연결될 수 있다는 판단이다.

온누리상품권은 2009년 전통시장 활성화를 위해 도입된 뒤 편의점, 동네 식당 등 골목 상권으로 사용처가 확대됐다. 삼성전자는 이번 행사를 통해 고객 혜택이 지역 소상공인과 중소기업 상생으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 계획이다.

온누리상품권의 지역경제 활성화 효과도 확인되고 있다. 소상공인시장진흥공단에 따르면 온누리상품권 결제 가맹 매장의 매출은 가맹 직후 약 4% 증가했고, 가맹 3년차에는 12.2%까지 늘었다. 삼성전자는 이번 행사가 전통시장과 골목 상권의 매출 확대에도 기여할 것으로 보고 있다.

◆ 제복공무원엔 30% 혜택

삼성전자는 호국의 달인 6월을 맞아 군인·경찰·소방·교정공무원 등 이른바 'K-히어로'에게는 구매 금액의 30% 혜택을 제공한다.

대상은 국군 장병과 군무원 약 50만명, 경찰 약 13만1000명, 소방 약 6만6000명, 교정 약 1만6000명 등 총 70만명 이상으로 추산된다. 해당 행사는 제복공무원 대상 온라인몰인 '삼성전자 패밀리몰'에서 진행된다.

삼성전자는 2024년부터 제복공무원을 대상으로 'K-히어로 패밀리 페스타'를 운영해왔다. 국가와 국민을 위해 헌신하는 군인·경찰·소방·교정공무원에게 감사와 응원을 전하기 위한 프로그램이다.

삼성전자는 "'K-히어로'라는 명칭은 삼성전자가 국가에 충성하고 국민에 헌신하는 제복공무원이야말로 '대한민국의 영웅'이라는 의미에서 사용하기 시작한 것"이라며 "삼성전자가 K-히어로에 대한 감사 페스티벌을 진행하는 것은 제복을 입은 우리 곁의 영웅들의 헌신과 노고를 기리고, 조금이라도 감사와 응원을 보내기 위한 취지"라고 설명했다.

서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB]

◆ 5조원 사회 기여 후속안 검토

삼성전자는 이번 감사 페스티벌에 이어 추가적인 사회 기여 방안도 구체화할 계획이다. 이사회와 준법감시위원회 논의를 거쳐 경영 성과가 사회 기여 확대로 이어질 수 있도록 방안을 검토하고 있다.

검토 대상에는 ▲협력사 지원을 통한 산업 생태계 경쟁력 강화 ▲취약계층과 영세자영업자 등 금융 접근성이 낮은 계층의 자립과 재도약을 돕는 포용적 금융 확대 ▲인공지능(AI) 분야 등 미래 산업 경쟁력 확보를 위한 인재 육성 및 산학협력 강화 등이 포함됐다.

삼성전자는 기술 혁신과 미래 투자를 통해 국가 경제 발전에 기여하는 동시에 협력사, 지역사회, 미래 세대가 함께 성장할 수 있는 상생 기반을 넓혀나간다는 방침이다.

삼성전자는 "국민의 기대와 눈높이를 생각하며 기업이 우리 사회에서 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 근본적인 고민을 이어가고, 사회와 함께 성장하는 기업으로서 책임과 역할을 충실히 수행해 나갈 것"이라고 전했다.

kji01@newspim.com