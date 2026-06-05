삼성전자, BTS 부산 공연서 갤럭시 AI 체험 선보여

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공연 몰입 문화 캠페인 운영…갤럭시 S26로 특별한 콘서트 경험 제공

부산 공연장·아미 마당·삼성스토어 연계 체험 확대…글로벌 팬 참여 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자는 방탄소년단(BTS) 월드투어와 연계해 관객들이 공연에 더욱 몰입할 수 있는 새로운 콘서트 경험을 선보인다고 5일 밝혔다.

삼성전자는 지난 3월 하이브와 글로벌 파트너십을 체결한 이후 BTS 월드투어 현장에서 다양한 협업을 진행하고 있다. 오는 12일 부산 아시아드 주경기장에서 열리는 공연을 시작으로 관객 참여형 프로그램과 갤럭시 AI 체험 공간을 운영할 계획이다.

'BTS 월드투어 '아리랑' 인 부산' [사진=삼성전자]

이번 공연에서는 관객들이 모바일 기기 촬영을 잠시 멈추고 무대에 집중하는 '공연 몰입 문화(Immersive Concert Culture Movement)' 프로그램이 진행된다. 해당 프로그램은 지난 5월 미국 스탠퍼드 공연에서 처음 도입됐으며, 관객들이 갤럭시 S26 울트라로 촬영한 공연 순간을 삼성전자 소셜미디어 채널에 공유하는 방식으로 운영된다.

공연장에는 관객 참여형 체험 부스도 마련된다. 글로벌 팬들이 갤럭시 S26 시리즈를 활용해 작성한 응원 메시지는 갤럭시 AI를 통해 한국어로 실시간 번역돼 대형 LED에 표시된다. 메시지는 포토카드 형태로 제작돼 제공되며 공연 종료 후 BTS에게 전달될 예정이다.

또 'BTS 월드투어 아리랑' 공식 로고 포토월에서는 갤럭시 S26 울트라로 촬영한 사진을 공연 도시명과 공식 로고가 적용된 기념 사진으로 즉석 인화할 수 있다.

삼성전자는 부산 콘서트와 함께 열리는 'BTS 더 시티 아리랑 부산'에도 참여한다. 오는 10일부터 14일까지 부산 더베이101에서 운영되는 '아미 마당(ARMY MADANG)'에서는 갤럭시 S26 시리즈의 AI 기반 편집 기능인 '크리에이티브 스튜디오'를 활용한 스티커 제작 체험을 제공한다.

'BTS 월드투어 '아리랑' 인 부산' [사진=삼성전자]

이와 함께 부산 지역 삼성스토어 10개 매장에서도 갤럭시 S26 시리즈를 활용한 콘텐츠 제작과 퀵 쉐어 체험 프로그램을 운영한다. 삼성전자는 부산을 시작으로 각 월드투어 개최 도시의 특색을 담은 한정판 핀도 공연장과 지정 매장에서 제공할 예정이다.

최승은 삼성전자 MX사업부 모바일마케팅센터장 부사장은 "갤럭시의 카메라와 AI, 연결 경험을 바탕으로 관객들이 공연에 더욱 깊이 몰입하고 아티스트와의 특별한 순간을 의미 있게 기억할 수 있도록 새로운 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com