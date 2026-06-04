삼성전자, AI 수요 타고 낸드 왕좌 지켰다

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1분기 점유율 29%로 1위…시장 매출 사상 최대

서버용 eSSD 성장 본격화…중국 업체 추격은 변수

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대와 메모리 가격 상승에 힘입어 삼성전자가 글로벌 낸드플래시(NAND) 시장 1위 자리를 굳혔다.

4일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 1분기 글로벌 낸드 시장 매출은 약 460억 달러(약 70조원)로 사상 최대를 기록했다. 전년 동기 대비 3.5배, 전 분기 대비 약 90% 증가한 규모다.

글로벌 낸드 (NAND) 시장 매출 점유율(2025년 1분기 – 2026년 1분기) [사진=카운터포인트리서치]

삼성전자는 시장 점유율 29%로 글로벌 1위를 유지했다. AI 서버 투자 확대로 기업용 SSD(eSSD) 수요가 급증한 데 따른 수혜를 입은 것으로 분석된다. eSSD는 올해 1분기 전체 낸드 시장 매출의 43%를 차지했으며 연말에는 60% 이상으로 확대될 전망이다.

업계에서는 AI 인프라 확산이 낸드 시장 성장의 핵심 동력으로 자리 잡으면서 삼성전자의 고부가가치 eSSD 사업 경쟁력이 더욱 부각될 것으로 보고 있다.

다만 중국 YMTC의 추격은 변수다. YMTC는 점유율을 1년 만에 8%에서 13%로 끌어올렸으며 매출은 전년 동기 대비 445% 증가했다. 기업공개(IPO)를 통한 대규모 자금 조달 가능성까지 거론되면서 향후 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 글로벌 메모리 업계 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

syu@newspim.com