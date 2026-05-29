삼성전자 이퇴직률, 최근 5년간 SK하이닉스보다 낮았다

2020~2024년 평균 이퇴직률 삼성 2.1%·하이닉스 2.3%

삼성 DS부문은 1%대, 반도체 부문은 하이닉스와 격차 더 커

'10배 차이' 논란은 착시…글로벌·국내 기준 혼용 영향

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최근 반도체 업계에서 인력 이탈 문제를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 삼성전자의 최근 5년 평균 이퇴직률이 SK하이닉스보다 낮은 것으로 나타났다. 일각에서 제기된 '삼성전자 이퇴직률이 SK하이닉스보다 10배 높다'는 주장도 비교 기준이 다른 통계를 단순 비교한 데 따른 오해라는 지적이 나온다.

29일 관련 업계와 각 사 지속가능경영보고서 등에 따르면 지난 2020년부터 2024년까지 최근 5년간 평균 이퇴직률은 삼성전자 2.1%, SK하이닉스 2.3%로 집계됐다. 삼성전자가 SK하이닉스보다 0.2%포인트 낮은 수준이다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

특히 반도체 사업을 담당하는 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문만 별도로 살펴보면 이퇴직률은 1%대 수준으로 알려졌다. 이에 따라 반도체 인력만 놓고 비교할 경우 삼성전자와 SK하이닉스 간 격차는 더욱 확대될 것이란 분석이다.

업계에서는 이를 삼성전자의 높은 고용 안정성과 인재 유지 역량을 보여주는 지표로 해석하고 있다. 최근 인공지능(AI) 반도체 시장 확대와 함께 핵심 인재 확보 경쟁이 치열해지는 상황에서도 비교적 안정적인 인력 구조를 유지하고 있다는 평가다.

앞서 국내 한 조사기관은 삼성전자의 이퇴직률이 SK하이닉스보다 약 10배 높다는 분석 결과를 발표해 논란이 일었다. 그러나 해당 수치는 양사의 집계 기준이 서로 다른 상태에서 비교한 결과라는 지적이다.

삼성전자의 경우 국내 임직원뿐 아니라 베트남, 인도 등 해외 생산거점에서 근무하는 직원까지 포함한 글로벌 기준으로 이퇴직률을 산출한다. 반면 SK하이닉스는 국내 임직원을 기준으로 관련 수치를 집계한 것으로 알려졌다.

업계 관계자는 "해외 생산직 비중이 높은 글로벌 제조기업은 국가별 노동시장 특성에 따라 이직과 퇴직이 상대적으로 활발하게 나타날 수 있다"며 "이를 국내 연구개발(R&D) 인력 중심의 이직률과 동일 선상에서 비교하는 것은 적절하지 않다"고 말했다.

실제 삼성전자는 베트남과 인도 등지에서 수만 명 규모의 생산 인력을 운영하고 있어 글로벌 기준 이퇴직률이 상대적으로 높게 나타날 수 있다. 업계에서는 이러한 수치가 기업의 고용 안정성이나 근무 환경을 직접적으로 보여주는 지표로 해석되기보다는 글로벌 사업 구조와 인력 구성 특성을 함께 고려해 살펴봐야 한다고 보고 있다.

syu@newspim.com