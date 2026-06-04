삼성전자, 1분기 글로벌 TV 점유율 31.3%…21년 연속 1위

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프리미엄·OLED 시장에서도 강세

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 올해 1분기 글로벌 TV 시장에서 매출 기준 30%대 점유율을 기록하며 21년 연속 1위 굳히기에 나섰다. 프리미엄·초대형 제품 판매 확대에 힘입어 2위 업체와의 격차도 2배 이상으로 벌렸다.

4일 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 글로벌 TV 시장에서 매출 기준 31.3%의 점유율을 기록했다. 전년 동기 대비 1.3%포인트 상승한 수치로, 2위 업체와는 2배 이상 격차를 보였다.

삼성전자 마이크로 RGB TV. [사진=삼성전자]

특히 프리미엄 시장에서 삼성의 우위가 두드러진다. 2500달러 이상 고가 TV 시장에서 53.4%의 점유율로 1위를 유지했고, 1500달러 이상 시장에서도 50.1%를 기록했다. 75형 이상 초대형 TV에서는 31.6%, 80형 이상에서는 29.7%의 점유율을 달성했다.

유기발광다이오드(OLED) TV 시장에서도 성장세가 두드러진다. 1분기 판매량은 전년 동기 대비 28.8% 증가했으며, 매출 기준 점유율은 40.1%에 달했다. 2022년 출시 이후 누적 500만대 판매를 돌파했고, 북미 시장에서는 46.1%의 점유율로 1위를 차지했다.

삼성전자는 올해 출시하는 TV 전 라인업에 인공지능(AI) 기능을 탑재했다. 마이크로 RGB TV, OLED, 네오 QLED는 물론 신규 미니 LED와 UHD 보급형 제품까지 포함된다. 통합 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'은 TV 시청 중 음성 명령으로 콘텐츠 관련 정보를 제공한다.

신제품에는 축구 경기 장면을 실시간 분석해 화질을 최적화하는 'AI 축구 모드 프로'와 영상 속 대사, 배경음악, 효과음을 자동으로 분석해 음향을 최적화하는 'AI 사운드 컨트롤 프로'가 탑재됐다.

kji01@newspim.com