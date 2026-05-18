"색·성능 잡았다"…삼성 마이크로 RGB TV 해외서 호평

영국·미국 IT 매체 '강력 추천'…색감·밝기 호평

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자는 2026년형 마이크로 RGB TV가 영국과 미국의 주요 IT 매체들로부터 최고 평점을 받았다고 18일 밝혔다.

영국 IT 매체 트러스티드 리뷰는 이 제품에 5점 만점을 부여하고 '강력 추천' 제품으로 선정했다. 매체는 "독보적인 색 재현력과 뛰어난 밝기를 자랑한다"며 "정확한 필름메이커 모드의 성능이 뛰어나다"고 평가했다. 또 "마이크로 RGB 인공지능(AI) 프로세서를 활용한 4K 업스케일링 기능으로 화면 노이즈 없이 디테일과 선명도에서 우수한 화질을 보여줬다"고 했다.

삼성전자 마이크로 RGB 제품. [사진=삼성전자]

영국의 엑스퍼트 리뷰도 5점 만점을 부여하고 '베스트 바이' 제품으로 선정했다. 이 매체는 "글레어프리 기능이 빛 반사를 효과적으로 방지하며, 특히 어두운 환경에서의 시청 경험이 뛰어나다"고 호평했다. 또한 "사용자의 시청 습관에 따른 콘텐츠 추천 기능과 코파일럿, 퍼플렉시티 등 다양한 AI 기능을 지원한다"고 평가했다.

미국의 IT 매체 테크아리스는 이 제품을 '2026 에디터스 초이스'로 선정했다. 테크아리스는 "홈시어터 경험을 극대화하는 제품으로 압도적인 색상, 강력한 HDR, 다양한 게이밍 기능을 지원한다"며 "색과 성능을 중시하는 소비자에게 강력 추천할 제품"이라고 했다.

R95H에는 AI 프로세서 '마이크로 RGB AI 프로'가 탑재돼 각 장면을 실시간으로 분석하고 색상 톤을 분류한다. 장면별 색상과 명암을 정교하게 조정해 어느 밝기의 장면에서도 선명한 색감을 구현하는 '마이크로 RGB 컬러 부스터 프로'와 '마이크로 RGB HDR 프로' 기능도 지원한다.

이 제품은 국제전기통신연합(ITU)이 제정한 색역 지표 BT.2020 100%를 달성했으며, 독일 시험·인증 전문 기관 VDE로부터 'Micro RGB Precision Color 100' 인증을 획득했다.

kji01@newspim.com