[6·3 재보선] '하남갑' 이광재 "당선시 교육위서 감일·위례·교산 교육 챙길 것"

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"교육·보육·의료·주거 기반 강화…교산엔 지분형 공공주택 추진"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 이광재 더불어민주당 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 '아이 키우기 좋은 하남'을 만들겠다고 강조했다.

이 후보는 18일 감일·위례·교산신도시 주민들의 생활 과제를 반영한 교육·돌봄·의료·주거 공약을 잇달아 내놨다.

이광재 더불어민주당 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보 [사진=뉴스핌 DB]

이 후보는 "감일·위례의 과밀학급과 어린이 야간진료 공백, 교산의 청년·신혼부부 주거 불안은 모두 '하남에서 계속 살아갈 수 있느냐'의 문제"라며 "신도시별 생활고충을 하남형 돌봄 정책으로 풀어가겠다"고 밝혔다.

이어 "당선된다면 국회 교육위원회에서 활동하며 하남 교육 문제를 직접 챙기겠다"며 "감일·위례의 과밀학급과 교산신도시 교육 인프라 문제는 국회와 하남시, 교육청이 함께 풀어야 할 구조적 과제"라고 했다.

그는 과밀학급 해소 방안으로 모듈러 학교 도입을 제안했다.

이 후보는 "기존 방식으로 학교를 짓기만 기다려서는 급증하는 교육 수요를 따라갈 수 없다"며 "설계와 시공 기간을 줄일 수 있는 모듈러 학교를 적극 활용해 과밀학급 문제를 신속히 해결해야 한다"고 강조했다.

지역아동센터 지원 강화 방안으로는 "아이들을 돌보는 분들의 처우가 안정돼야 돌봄의 질도 높아진다"고 설명했다.

그는 센터 종사자 처우 개선과 추가 인력 배치, 공공건물 활용을 통한 임대료 부담 완화, EBS 콘텐츠 무료 활용 지원 등을 추진하겠다고 밝혔다.

어린이 의료 인프라 확충도 주요 공약으로 제시됐다.

이 후보는 24시간 어린이병원과 약국 인프라 구축, 달빛어린이병원 야간진료 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

그는 "아이 키우는 부모에게 가장 절박한 순간은 아이가 아플 때 갈 수 있는 병원이 없다는 것"이라며 "하남 안에서 야간·휴일 어린이 진료가 가능한 의료 인프라를 반드시 확충하겠다"고 했다.

청년·신혼부부 주거 대책으로는 교산 신도시 공공분양 확대와 지분형 주택 공급 정책을 제안했다.

이 후보는 "교산 신도시는 공공분양이 많아야 한다"며 "10분의 1만 지불해도 내 집이 될 수 있는 지분형 주택 공급을 빠르게 추진해 청년과 신혼부부가 하남에서 가정을 꾸리고, 아이를 키우고, 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 교육·보육·의료·주거 기반을 단단히 만들겠다"고 밝혔다.

아울러 그는 "용산 미군기지가 공원으로 돌아오는 것처럼 하남에도 세계적 국가정원이 필요하다"며 "첨단산업과 녹색 환경이 공존하는 녹색 미래도시 하남을 만들겠다"고 강조했다.

chogiza@newspim.com