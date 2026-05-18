NH투자증권, 개인투자자 자산배분전략 담은 'THE100리포트' 123호 발간

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권 100세시대연구소는 18일 개인투자자가 실천할 수 있는 자산배분전략을 다룬 'THE100리포트' 123호를 발간했다고 밝혔다.

THE100리포트는 NH투자증권 100세시대연구소에서 발간하는 리서치자료로, 행복한 100세 시대를 위한 생애자산관리와 고령화 트렌드 등 다양한 주제를 연구한다.

[사진=NH투자증권]

이번 리포트는 자산배분전략의 의미와 중요성, 개인투자자가 손쉽게 활용할 수 있는 자산배분전략으로 어떤 전략이 있는지 등을 담았다.

김동익 NH투자증권 100세시대연구소장은 "일반적으로 자산배분은 기관투자자들의 전유물이고, 개인투자자는 테마주와 같은 종목 선정 위주의 투자를 한다는 생각을 갖기 쉽다"며 "이번 리포트를 통해 개인투자자에게 자산배분이 더 중요한 이유와 개인투자자 입장에서 쉽게 활용할 수 있는 자산배분전략으로는 어떤 것이 있는지 알 수 있다"고 말했다.

이어 "자산배분전략은 단기적인 성과보다는 지속 가능성을 추구하는 전략이라는 점을 이해하고 실천에 옮긴다면 끊임없이 변화하는 금융시장 속에서도 자산관리의 효율성을 높이는데 큰 도움이 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com