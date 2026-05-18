장인섭 대표 포함 임원 20명 자사주 산다…하이트진로 책임경영 강화

대표 포함 임원진 총 3만주 규모 취득 예정…해외사업 확대 드라이브

국내 주류 침체 속 동남아·북미 공략 강화…"중장기 성장 자신감"



[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로 임원진이 잇따라 자사주 매입에 나서며 책임경영 강화와 기업가치 제고 의지를 드러냈다. 국내 주류 시장 침체가 이어지는 가운데 해외시장 확대를 통한 중장기 성장 자신감을 반영한 행보라는 해석이 나온다.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 장인섭 대표는 최근 회사 주식 5000주를 매입했다. 이어 주요 임원 8명도 총 1만831주를 추가 취득한 것으로 나타났다.

하이트진로 장인섭 대표 [사진=하이트진로]

하이트진로는 추가로 임원 11명이 다음 달까지 각각 1000주 이상씩 회사 주식을 매입할 예정이라고 밝혔다. 이에 따라 대표이사를 포함한 임원진 20명의 총 취득 규모는 약 3만주 수준에 이를 전망이다.

하이트진로는 이번 자사주 매입이 책임경영 강화와 미래 성장 자신감을 보여주는 차원이라고 설명했다. 회사 관계자는 "글로벌 시장 확대를 통한 중장기 성장에 대한 자신감과 책임경영 의지를 보여주기 위한 것"이라며 "경영 효율화를 통한 실적 개선도 함께 추진하고 있다"고 말했다.

특히 하이트진로는 국내 주류 시장 소비 둔화 속에서 해외사업 확대를 핵심 성장 전략으로 삼고 있다. 회사는 올해 하반기 베트남 생산공장 완공을 앞두고 있으며, 이를 기반으로 동남아 시장 공략을 본격 강화할 계획이다. 북미 시장에서도 현지 유통망 확대와 맞춤형 제품 출시를 통해 성장세를 이어가고 있다.

수출 전용 제품 확대에도 속도를 내고 있다. 하이트진로는 증류주에 과즙과 감미료를 혼합한 과일리큐르 등 해외 소비자 취향에 맞춘 제품군을 강화하고 있다. 회사 관계자는 "국내에서는 책임경영으로 내실을 다지고, 해외에서는 공격적인 확장으로 성장 기반을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com