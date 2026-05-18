롯데렌탈 매각 원점으로…롯데, 어피니티와 딜 논의 중단

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공정위 경쟁제한 우려에 최종 합의 불발





[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데렌탈 매각 작업이 원점에서 다시 추진되게 됐다. 롯데그룹이 사모펀드 운용사 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)와 추진해온 롯데렌탈 매각 협상을 중단하면서다.

다만 롯데 측은 롯데렌탈의 실적과 성장성이 견조하다는 판단 아래 새로운 원매자를 대상으로 매각 작업을 이어간다는 방침이다.

롯데그룹은 18일 "공정거래위원회 기업결합 심사 결과 수령 이후 어피니티에쿼티파트너스와 거래 관련 협의를 지속해왔지만 최종 합의에 이르지 못했다"며 "더 이상 거래 추진이 어렵다고 판단해 논의를 종료하기로 했다"고 밝혔다.

롯데타워 전경. [사진=롯데]

앞서 롯데그룹은 지난해 3월 보유 중인 롯데렌탈 지분 56.2%를 약 1조5728억원에 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 하지만 공정위는 지난 1월 어피니티가 SK렌터카에 이어 롯데렌탈까지 인수할 경우 시장 경쟁 제한 우려가 크다며 기업결합을 불허했다. 이에 따라 국내 렌터카 업계 1·2위 사업자 통합을 추진했던 초대형 거래는 사실상 무산됐다.

롯데렌탈은 국내 렌터카 업계 1위 사업자로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있다는 평가를 받는다. 지난해 매출은 2조9188억원으로 전년 대비 4.5% 증가했고 당기순이익은 1267억원으로 23.4% 늘었다.

올해 1분기에도 성장세를 이어갔다. 지난 1분기 매출은 7309억원으로 전년 동기 대비 6.6% 신장헸다. 이는 역대 1분기 기준 최대 매출 수준이다. 같은 기간 당기순이익은 303억원으로 1.6% 늘었다.

롯데는 중고차 기업과 소비자 간 거래(B2C) 사업 확대와 모빌리티 신사업 성과가 본격화되는 만큼 기업가치가 지속적으로 상승할 것으로 기대하고 있다.

롯데그룹은 롯데렌탈이 견고한 실적과 우수한 성장성을 바탕으로 현재 시장에서 높은 관심을 받고 있는 만큼 다양한 잠재적 투자자들과 지분 매각 협의를 진행할 계획이다. 시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 연내 마무리를 목표로 매각을 추진해 나갈 예정이다.

한편 롯데그룹은 최근 그룹 전반적인 실적 개선 흐름을 바탕으로 재무건전성을 강화하고 사업 포트폴리오 고도화를 지속 추진한다. 이와 함께 선택과 집중 기반의 사업 구조혁신에도 노력을 기울일 방침이다.

nrd@newspim.com