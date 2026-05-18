차바이오텍·써모피셔, 바이오 오픈이노베이션센터 구축

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

판교 제2테크노밸리에 1만㎡ 규모 K-Bio CIC 조성, 2026년 하반기 운영 개시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오텍과 글로벌 생명과학 기업 써모피셔 사이언티픽이 국내 바이오 기업의 연구개발 역량 강화와 글로벌 진출을 지원하는 오픈이노베이션센터를 구축하기로 했다고 18일 밝혔다.

이날 양사는 K-Bio CIC 오픈이노베이션센터 구축 및 운영을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 회사에 따르면 K-Bio CIC는 판교 제2테크노밸리에 건설 중인 차바이오텍의 CGB(Cell Gene Bioplatform) 내에 1만㎡ 규모로 조성된다. CGB는 지상 10층·지하 4층, 연면적 6만 6,115㎡ 규모의 세포·유전자치료제 중심 통합 바이오 클러스터로 CGT CDMO 시설, cGMP 제조시설, 바이오뱅크, 첨단 연구설비 등을 갖춘다.

K-Bio CIC는 미국 케임브리지 혁신센터(CIC)의 운영 노하우를 접목해 연구부터 임상·생산·사업개발·투자까지 지원하는 통합 허브로 운영될 예정이다. 입주 기업들은 기초 연구부터 분석·공정 개발 등 혁신 연구개발을 가속화할 수 있는 통합 연구 환경을 제공받는다.

차바이오텍- 써모 피셔 사이언티픽 MOU 현장. [사진=차바이오텍]

차바이오그룹이 보유한 세계 최대 규모의 세포 라이브러리, 미국·한국·일본을 잇는 6개 글로벌 CGT CDMO 사이트, CHA 실험동물센터, CHA 글로벌임상시험센터 등 다양한 연구·개발 자원을 활용할 수 있다.

양사는 디지털·자동화·AI 기반 연구 환경과 첨단 분석 기술을 접목해 연구부터 임상·생산까지 이어지는 통합 연구·개발 체계를 구축할 계획이다. 바이오벤처들의 기술 검증(PoC)부터 임상, 사업화 및 글로벌 파트너링까지 지원하고, 개별 기업이 구축하기 어려운 고가의 첨단 실험장비와 특수시설, 다양한 크기의 연구시설을 제공할 예정이다. 글로벌 수준의 오픈형 제약·바이오 연구 인프라 운영과 첨단 연구 솔루션 교육·네트워크 프로그램도 함께 진행한다.

차원태 차바이오텍 대표는 "생명과학 분야 장비와 솔루션에 역량을 보유한 써모피셔와 협력해 K-Bio CIC 입주기업의 성장과 글로벌 시장 진출을 지원할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

석수진 써모피셔 사이언티픽 코리아 대표는 "써모피셔의 첨단 바이오 분야 글로벌 기술력과 디지털·자동화·AI 기반 솔루션 역량을 바탕으로 K-Bio CIC가 글로벌 수준의 오픈형 제약·바이오 연구 혁신 거점으로 성장할 수 있도록 차바이오텍과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

한편 차바이오텍은 K-Bio CIC를 2026년 하반기부터 본격 운영할 예정이다.

nylee54@newspim.com