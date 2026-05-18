무보·HD현대중공업·하나은행, 4000억 상생 무역금융 가동…조선 협력사 수출경쟁력 강화

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미부중공업에 수출공급망강화보증 1호 지원

HD현대 중공업·하나은행 280억원 출연

보증료 면제·금리우대 등 자금 부담완화

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 HD현대중공업, 하나은행과 함께 조선 협력사의 수출경쟁력을 높이기 위해 4000억원 규모의 상생 무역금융 지원을 본격 가동한다.

무보는 HD현대중공업의 중소·중견 협력사를 대상으로 조선업 '수출공급망강화보증' 1호 보증서를 발급했다고 18일 밝혔다.

이번 지원은 자금 부담이 커진 협력사의 경영 안정을 돕고, 대·중소기업 균형 성장을 통해 조선업 생태계의 활력을 높이기 위해 추진됐다.

지원 구조는 HD현대중공업과 하나은행이 280억원을 출연하고, 무보가 이를 재원으로 HD현대중공업 협력사에 총 4000억원 규모의 우대보증을 공급하는 방식이다.

1호 지원 기업으로 선정된 미부중공업㈜에는 50억원의 수출 자금이 지원될 예정이다. 지원 조건은 ▲보증비율 100% 우대 ▲3년간 보증료 면제 ▲금리 우대 등이다.

한국무역보험공사 전경 [사진=무역보험공사] 2025.4.14 dream@newspim.com

무보는 조선업 외에도 자동차, 철강, 소비재 등 다양한 산업에서 중소·중견 협력사를 대상으로 상생 무역금융 프로그램을 운영하고 있다.

현재 자동차 분야에서는 현대차·기아, HL만도, 철강 분야에서는 포스코, 소비재 분야에서는 무신사, 콜마 등과 협력해 총 2.4조원 규모의 우대금융을 공급할 계획이다.

아울러 향후 반도체, 바이오, 방산 등 국가전략 및 수출 유망산업 전반으로 지원 대상을 확대해 연내 지원 규모를 10조원까지 확보한다는 방침이다.

장영진 무보 사장은 "이번 금융 지원 프로그램이 조선업 전반에 활력을 불어넣는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 우리 산업 생태계와 공급망을 강화하기 위한 상생 무역금융 확산에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com