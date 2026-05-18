현대차그룹, 홍콩 수소 생태계 구축 나선다…생산부터 모빌리티까지

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대자동차그룹이 홍콩에 수소 생산부터 충전, 활용까지 아우르는 통합 생태계를 구축하기로 했다.

현대차그룹은 18일 홍콩 컨벤션센터에서 열린 '국제 수소 개발 심포지엄 2026'에서 홍콩 수소 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다. 협약에는 현대차, 현대건설, 제아이엔지 등 한국 기업 3곳과 홍콩중화가스, 비올리아, 중국검험인증그룹, 궈푸수소에너지, 템플워터, 춘워건설, 춘워버스 등 해외 기업 7곳이 참여했다.

현대차·기아 양재사옥 [사진=현대차·기아]

협약의 핵심은 홍콩 내 매립지 가스를 활용해 저탄소 수소를 생산하는 자원순환형 수소 생산 모델(W2H)을 도입하는 것이다. 이를 통해 수소 생산에서 액화수소충전소 건립, 수소 모빌리티 공급으로 이어지는 밸류체인을 구축한다.

액화수소충전소는 기체수소충전소보다 단위 부피당 저장 용량이 크다. 가용 부지가 제한적인 홍콩의 지리적 여건에 적합하다. 홍콩은 글로벌 관광지로 공항 셔틀과 투어 버스 수요가 많고, 국제 무역 항만을 중심으로 물류 이동이 활발해 장시간 수송용 수소 모빌리티 도입 여건이 좋다.

협약은 국토교통부와 홍콩 정부 간 업무협약의 일환으로 체결됐다. 국토교통부와 홍콩의 에너지 전환 담당 기관 EMSD(전자기계안전감독청)는 기술 공유, 인증 제도, 프로젝트 추진 등 전방위 협력을 약속했다.

현대차는 수소 생산 및 활용, 충전소 건립 등 사업 전반을 총괄하고 모빌리티를 보급한다. 현대건설은 W2H 시설 설계 및 구축을, 제아이엔지는 충전소 설계 및 구축을 담당한다. 궈푸수소에너지는 액화수소 저장·운송 및 충전소 설비를 공급하고 춘워건설은 현지 공사 및 유지관리를 지원한다. 홍콩중화가스는 수소의 생산·유통·활용 전반에 협력하고 비올리아는 매립지 가스 공급을 담당한다. 중국검험인증그룹은 수소 및 수소버스의 현지 인증을, 춘워버스는 관광·셔틀 수소버스 도입에 협력한다.

홍콩은 산지가 많고 부지가 협소해 대부분의 에너지를 해외에서 수입한다. 홍콩 인구조사통계처의 '홍콩 에너지 통계 연례 보고서'에 따르면 1차 에너지 해외 의존도는 약 98.7%에 달한다. 홍콩 정부는 2024년 수소 로드맵을 새롭게 정의하고 수소 상용차 및 충전소 인프라 구축을 지원하는 'New Energy Transport Fund'를 조성했다.

현대차그룹은 충북 청주와 경기도 파주에서 바이오가스 기반 청정 수소 생산 시설을 구축했으며, 지난해 4월부터는 인도네시아에서 W2H 프로젝트를 추진 중이다. 2023년에는 중국 광저우에 첫 해외 수소연료전지시스템 생산기지 'HTWO 광저우'를 설립했다.

현대차그룹 에너지·수소정책담당 신승규 부사장은 "홍콩의 적극적인 수소 정책에 발맞춰 현대차그룹의 사업 역량과 경험을 바탕으로 현지 생태계 조성을 추진하기 위해 협약을 체결했다"며 "글로벌 수소 기업들과 협력해 홍콩을 시작으로 아시아·태평양 수소 시장으로 협력과 사업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

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