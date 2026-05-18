한국해비타트·단테엔터, 독립유공자 후손 집짓기 봉사

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트는 단테엔터테인먼트와 함께 지난 15일 독립유공자 후손을 위한 집짓기 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

[사진=한국해비타트 제공] (좌측부터)단테엔터테인먼트의 소속 배우 김사권, 문다은, 신용석, 신소율, 안설아가 독립유공자 후손을 위한 건축 봉사활동 현장에서 기념 촬영을 하고 있다.

이번 봉사활동에는 한국해비타트 홍보대사인 신소율을 비롯해 김사권, 문다은, 신용석, 안설아 등 단테엔터테인먼트 소속 배우와 임직원이 참여했다. 참가자들은 골조 작업 등 건축 공정에 참여했다.

봉사활동은 충남에 거주하는 독립유공자 문만동 애국지사 후손 가정을 대상으로 진행됐다. 해당 가정은 외풍과 단열이 취약한 노후 컨테이너 주택에서 거주하고 있는 것으로 알려졌다.

문만동 애국지사는 1919년 당진 대호지·천의장터 일대에서 전개된 4·4 독립만세운동에 참여했으며, 당시 체포돼 태형 90대를 받은 인물이다.

신소율 홍보대사는 "독립유공자 후손의 주거환경 개선 활동에 함께할 수 있어 뜻깊었다"고 밝혔다.

단테엔터테인먼트 관계자는 "배우들과 임직원이 함께 참여한 의미 있는 봉사활동이었다"고 말했다.

한국해비타트 관계자는 "독립유공자 후손 주거개선 캠페인에 대한 관심이 확대되길 기대한다"고 전했다.

[사진=한국해비타트 제공] 한국해비타트-단테엔터테인먼트 독립유공자 후손을 위한 집짓기 봉사활동을 마치고 기념촬영을 하고 있다.

whitss@newspim.com