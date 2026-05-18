빙그레 김호연 회장 차남 김동만 사장으로…해외사업 총괄한다

해태아이스크림 합병 후 사장 보임…해외시장·신규국가 공략 역할

김동환은 빙그레, 김동만은 해외사업…오너 2세 역할 분담 뚜렷

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 빙그레가 김호연 회장의 차남 김동만 전 해태아이스크림 전무를 사장으로 보임하고 해외사업 강화에 나선다. 해태아이스크림 흡수합병 이후 조직 재편이 이뤄지는 가운데, 해외시장 확대를 핵심 성장 축으로 삼겠다는 전략이 반영된 인사라는 분석이 나온다.

18일 업계에 따르면 김동만 사장은 최근 빙그레 사장급으로 보임돼 해외사업 업무를 담당하고 있다. 지난달 1일 해태아이스크림이 빙그레에 흡수합병되면서 이뤄진 인사다. 빙그레는 2020년 해태아이스크림을 인수한 뒤 약 5년 만에 합병 절차를 마무리했다.

[사진=빙그레]

빙그레 관계자는 "합병 이후 김동만 사장이 해외사업 업무를 맡게 됐으며 내부 규정에 따라 사장급으로 보임했다"며 "내수 시장 침체 상황에서 지속 성장 중인 해외시장에 적극 대응하고 신규 시장 개척과 확장을 추진하기 위한 인사"라고 설명했다. 이어 "빙그레와 해태아이스크림은 서로 다른 법인이었기 때문에 일반적인 승진 개념으로 보기는 어렵다"고 덧붙였다.

1987년생인 김동만 사장은 미국에서 고등학교와 대학교를 졸업한 뒤 2011년 공군 장교로 복무했다. 이후 이베이코리아에서 G마켓 마케팅 업무를 맡았고, 빙그레 물류 부문에서 분사한 제때를 거쳐 2023년 해태아이스크림에 합류했다. 해태아이스크림에서는 전무로 재직하며 경영 총괄 업무를 수행해왔다.

이번 인사로 김호연 회장 장남인 김동환 사장과 차남 김동만 사장이 한 회사 안에서 각각 역할을 맡게 됐다. 그동안 김동환 사장은 빙그레에서, 김동만 사장은 해태아이스크림에서 경영 경험을 쌓아왔다.

빙그레는 최근 해외사업 확대에 속도를 내고 있다. 올해 1분기 매출은 전년 동기 대비 1.3% 증가했으며, 회사 측은 미국·중국·베트남 등 해외 수출 증가로 수익성이 개선됐다고 설명했다. 주력 제품인 '메로나'와 '바나나맛우유'를 중심으로 글로벌 시장에서 존재감을 키우고 있는 가운데, 김동만 사장의 해외사업 전면 배치는 향후 글로벌 사업 확대 전략에 더욱 힘을 싣기 위한 포석으로 풀이된다.

mkyo@newspim.com