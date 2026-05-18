그린광학, 1분기 매출 114억원·전년比 80% ↑

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀 광학 전문기업 그린광학이 올해 1분기 별도 기준 매출액 114억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 79.7% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익 3억원, 순이익 7억원을 달성했다.

회사에 따르면 1분기 실적 성장은 방산과 광학소재 부문의 고른 성장세가 주도했다. 방산 부문 매출은 전년 동기 대비 82% 이상 증가했고, 광학소재(황화아연·ZnS) 부문은 신규 공급 확대에 힘입어 매출이 크게 늘었다. 방산 부문에서는 국내외 고객사 대상 초정밀 광학 시스템 공급이 확대됐다. 글로벌 반도체 장비 기업향 납품 물량도 꾸준히 유지되고 있다.

그린광학 로고. [로고=그린광학]

생산 인프라 확충도 진행 중이다. 그린광학은 고순도 황화아연 광학 소재를 생산하는 화학기상증착(CVD) 설비를 4·5호기까지 확대했다. 해당 소재는 높은 적외선 투과율과 기계적 강도를 바탕으로 방산, 항공우주, 위성 광통신 분야에 적용되고 있으며, 반도체·디스플레이 공정용 광학계로의 공급 가능 영역도 넓혀가고 있다.

한편 그린광학은 확대된 생산 인프라를 기반으로 해외 방산 고객사와 반도체 장비 기업 대상 공급 물량을 늘릴 계획이다. 반도체, 디스플레이, 우주항공 등 전방 산업에서 초정밀 광학 수요가 확대되는 가운데 고부가가치 제품 중심의 매출 확대를 추진할 방침이다.

그린광학 관계자는 "1분기 실적 성장은 방산과 광학소재 부문에서 축적해온 기술력과 수주 성과가 본격적으로 매출에 반영된 결과"라며 "그동안의 설비 투자와 기술 개발이 흑자전환으로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"고 말했다. 이어 "방산, 반도체, 디스플레이, 우주항공 등 전방 산업 전반에서 초정밀 광학 수요가 확대되고 있는 만큼, 고부가가치 제품 중심의 매출 확대와 수익성 강화를 통해 지속적인 성장세를 이어가겠다"고 덧붙였다.

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