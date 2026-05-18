[ANDA 칼럼] 역대급 호황인데 '밥그릇' 걷어차나…삼성전자 노사, 상생방안 찾아야

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반도체 호황 이제 시작…이익 다툼 금물

국가의 기간산업 볼모 삼아 '떼쓰기' 안돼

정부, 세제·재정 지원…노조만의 몫 아냐

성과급 일부 주식으로 지급해 동기부여

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 오는 21일 예고된 삼성전자 노조의 파업이 국가적인 위기로 부각되고 있다.

징후가 심상치 않자 정부는 '긴급조정권' 발동을 언급했고, 급기야 이재용 회장까지 공개 사과하고 나섰다.

삼성전자 노사가 18일 오전 다시 협상 테이블에 마주 앉아 절충안을 모색하기로 했지만 불안감은 여전하다.

◆ 반도체 호황 시작인데 벌써부터 이익 다툼하나

최영수 경제부 선임기자

최근 김정관 산업통상부 장관이 삼성전자 노조의 파업 예고를 놓고 '긴급조정권' 발동 필요성을 직접 언급하고 나섰다.

고용노동부 장관의 고유권한인 긴급조정권을 산업부 장관이 언급한 것은 반도체가 대한민국 경제에 그만큼 중요하기 때문이다.

반도체는 우리나라 전체 수출의 약 37%를 차지하며 절대적인 역할을 하고 있다. 올해와 내년까지 반도체 호황으로 인한 실적이 구체화되면 그 비중은 더욱 높아질 것이다.

최근 코스피 지수가 파죽지세로 가파른 상승세를 보이며 '꿈의 8000선'을 돌파한 것도 역시 반도체의 힘이다. 삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액 비중이 50% 가까이 급증한 상황에서 더 이상 그들만의 기업이 아니다.

이런 상황에서 파업이 현실화될 경우 그 충격과 파장은 예상을 뛰어넘을 것이다. 삼성전자는 말할 것도 없고, 한국경제 전체에 끼치는 손실은 상상할 수 없는 규모가 될 것이다.

미국과 중국, 일본 등 경쟁국들이 '반도체 주권'을 강화하고자 국가의 명운을 건 대결을 펼치고 있다. 이런 상황에서 대기업 노조의 파업이라니… 일반 국민들의 눈에는 '부잣집 도련님의 배부른 투정'으로 보일 수밖에 없다. 불과 2년 전에 삼성전자가 어떤 처지에 있었는지 돌아봐야 한다.

특히 반도체 특성상 한번 뒤처진 경쟁력은 몇 배의 노력에도 회복하기가 힘들다. 역대급 호황이 눈앞에 있는데 스스로 밥그릇을 걷어차 버릴 것인가. 지금은 노사는 물론 정부와 업계가 힘을 모아 국부(國富)를 창출할 때다.

◆ 천문학적 영업이익이 노조만의 공로인가

물론 노동조합의 '파업'은 헌법이 보장한 권리다. 기업의 영업이익 일부를 나눠달라는 주장을 무조건 배척하는 것도 맞지 않다.

때문에 투명하고 합리적인 이익배분 방안을 통해 상생하는 방안을 찾아야 한다. 기존의 지급 방식이 불신을 자초했다면 시대에 맞게 손질해야 한다.

다만 노조가 주장하는 '영업이익 15% 지급'이 합당한 요구인지는 의문이다. 삼성전자보다 영업이익률이 훨씬 높은 SK하이닉스도 '영업이익의 10% 분배' 선에서 노사가 합의했다. 갈등을 최소화하고 상생방안을 찾아낸 SK하이닉스 노사로부터 교훈을 얻어야 한다.

또한 천문학적인 영업이익이 오로지 노동자만의 공로인지 돌아봐야 한다. 경영진이 적기에 투자했고, 정부가 세제와 재정을 통해 적극 지원한 것도 잊어서는 안 된다.

성과급을 무조건 현급으로 지급하라는 것도 어리석은 요구다. 반도체 업체가 살아남기 위해서는 수십조원 규모의 재투자를 지속해야 한다. 만족스럽지 못한 배당에도 주주들이 이해하는 것도 그런 사정을 알기 때문이다.

때문에 주요 글로벌 기업들이 현금과 주식을 적절히 분배해 성과급을 지급한다. 주가의 상승은 노사는 물론 투자자까지 모두가 상생하는 방안이다.



글로벌 반도체 시장은 총성 없는 전쟁터다. 역대급 호황이 펼쳐지는 상황에서 '이익 다툼'에만 매몰된다면 그 지위는 어느새 사라질 것이다. 삼성전자 노사가 지혜로운 상생방안을 찾기 바란다.

dream@newspim.com