국민의힘 "대한민국 '주적' 답 못하는 민주당 후보들...공직 자격 없어"

정원오·박찬대·김상욱 후보 안보관 비판

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 박성훈 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 18일 더불어민주당 후보들을 향해 "대한민국의 주적이 누구인지 묻는 가장 기본적인 질문조차 제대로 답하지 못하고 도망치거나 비아냥대는 모습은 충격 그 자체"라고 비판했다.

박 단장은 이날 논평을 통해 "민주당 후보들의 안보관은 이제 우려 수준을 넘어 사실상 국가 정체성 부정에 가깝다"며 이같이 밝혔다.

박성훈 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "지난 16일 고재현 국민의힘 성동구청장 후보가 정원오 민주당 서울시장 후보에게 '대한민국의 주적이 누구인가'라고 묻자, 정 후보는 답변을 거부한 채 자리를 떠났다"고 지적했다.

이어 "박찬대 민주당 인천시장 후보 역시 한 청소년의 질문에 북한 대신 '내란 세력 아니에요'라는 황당한 답변으로 본질을 흐렸다"며 "김상욱 민주당 울산시장 후보는 아예 '북한을 굳이 주적으로 간주할 필요가 있느냐'는 망언까지 내놓았다"고 꼬집었다.

박 단장은 "핵무기로 대한민국을 위협하고, 연일 미사일 도발과 군사적 협박을 이어가는 북한 정권을 두고 이런 인식을 드러냈다는 것 자체가 경악스럽다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "대한민국을 향해 총부리를 겨누고 있는 세력이 누구인지조차 말하지 못하는 사람들이 어떻게 국민의 생명과 안전을 책임지겠다는 것이냐"며 "우리를 '주적'이라고 규정하며 핵 위협을 가하는 북한을 향해 주적이라고 말하지 못하는 것이 과연 정상적인 국가관이냐"고 반문했다.

박 단장은 "북한은 단 한 번도 적화통일 야욕을 포기한 적이 없다"며 "평화를 말할 때조차 뒤로는 핵을 개발하고 군사 도발을 반복해왔다"고 강조했다.

또 "민주당 후보들은 북한 눈치 보기와 정치적 계산에만 몰두하며 국민 앞에서조차 비겁한 침묵으로 일관하고 있다"고 비판했다.

그는 "이 같은 굴종적 태도의 뿌리에는 이재명 대통령의 왜곡된 안보관이 자리 잡고 있다"며 "대통령부터 대한민국의 주적이 누구냐는 질문에 답변을 회피해왔고, 결국 민주당 전체가 북한 문제 앞에서 입도 뻥긋 못 하는 집단으로 전락했다"고 직격했다.

박 단장은 "권력자의 눈치를 보며 국가관마저 숨기는 비겁한 정치 세력에게 대한민국의 미래를 맡길 수는 없다"고 목소리를 높였다.

아울러 "대한민국 국군은 지금 이 순간에도 북한의 위협으로부터 국민의 생명과 자유를 지키기 위해 목숨 걸고 최전선을 지키고 있다"며 "그런데 민주당 후보들은 정작 그 군인들이 누구로부터 나라를 지키고 있는지조차 제대로 말하지 못하고 있다"고 지적했다.

그는 "선출직 공직에 출마한 후보가 자신의 안보관과 국가관을 밝히지 못한다면 그것은 자격 미달을 넘어 국민에 대한 기만"이라며 "국민의힘 후보와의 토론은 피하고, 대한민국의 주적이 누구냐는 질문에도 답하지 못하는 민주당 후보들은 스스로 공직 후보 자격이 없음을 증명하고 있다"고 덧붙였다.

마지막으로 박 단장은 "국민의 생명과 국가 안보 앞에서조차 정략적 계산과 권력 눈치 보기에만 급급한 민주당 후보들은 더 이상 국민을 속여서는 안 된다"며 "대한민국의 자유민주주의를 지킬 의지도, 국가를 수호할 의지도 없는 세력이라면 국민의 준엄한 심판을 피할 수 없을 것"이라고 경고했다.

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