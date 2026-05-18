[허난성] ③ 하루 1억잔 영업비밀, 중국판 코카콜라 미쉐빙청 베일 벗다

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하루 판매량 1억 잔, 전체 회원 수 4억 명 돌파

"이 가격이 진짜?" 대륙을 뒤흔든 초저가의 비밀

커피에 수제 맥주까지 브랜드 포트폴리오 무한대

홍콩 증시에 상장한 글로벌 '눈사람' 음료 기업

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 5월 12일 오후 3시, 중국 내륙 교통의 요충지이자 허난성의 성도인 정저우(郑州). 한여름을 방불케 하는 영상 35도의 날씨 속에 멀리서도 한눈에 들어오는 거대한 마스코트가 허난성 정저우 경제·산업 현장 탐방단을 맞이했다. 왕관을 쓰고 한 손에는 아이스크림 지팡이를 든 통통한 눈사람 캐릭터, 중국 전역을 넘어 전 세계 길거리를 덮고 있는 '쉬에왕(雪王·눈사람 왕)'은 마치 맥도날드 매장의 상징을 연상케 했다.

이곳은 중국의 '국민 음료'를 넘어 글로벌 음료 시장의 거물로 성장한 미쉐빙청(Mixue Bingcheng, 密雪氷城)의 허난성 정저우 본사 소속 전시 공간 겸 핵심 매장이다.

숫자만으로도 압도되는 이 마법 같은 기록의 진원지에 들어서자, 활기찬 에너지가 고스란히 전해졌다. 1997년 정저우의 한 노점에서 작은 빙수 가게로 출발한 미쉐빙청은 이제 한국, 미국, 일본 등 해외 5,000여 점을 포함해 전 세계 6만 개가 넘는 매장을 거느린 거대한 음료 제국으로 올라섰다. 회원수만 중국 국내외에 걸쳐 4억명에 달한다.

사무실 내부를 지나 매장 쇼케이스로 향했다. 메뉴판을 본 순간 눈을 의심할 수밖에 없었다. 대표 메뉴인 부드러운 소프트아이스크림이 단돈 2위안(약 380원), 상큼한 레모네이드가 4위안(약 760원)이다.

가장 비싼 밀크티나 버블티 종류도 고작 6~8위안(약 1,100원~1,500원) 안팎이다. 스타벅스 커피 한 잔 가격이면 이곳에서는 온 가족, 또는 모든 부서원들이 음료 파티를 벌이고도 남을 정도다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국의 세계적인 음료기업 미쉐빙청의 눈사람 마스코트. (사진=뉴스핌 통신신사 촬영). 2026.05.18 chk@newspim.com

그렇다고 결코 품질이 떨어지는 것은 아니다. 원재료 생산을 비롯한 철저한 자체 공급망을 구축해 가격뿐만 아니라 원재료에서도 뛰어난 품질을 자랑한다.

"미쉐빙청은 단순한 밀크티 가게가 아닙니다. 우리는 '합리적인 가격에 최고의 품질'을 전 세계에 배달하는 혁신적인 공급망 기업입니다."

현장에서 만난 미쉐빙청 관계자의 말에서 강한 자부심이 묻어났다. 미쉐빙청은 직영 소매 영업 회사라기보다 가맹점을 상대로 장사를 하는 'B2B(기업 간 거래)' 기업이다.

실제 이 회사 매출의 무려 97.6%는 일반 소비자가 아닌, 거미줄처럼 얽힌 가맹점주들에게 원재료, 포장재, 제조 장비 등을 판매하는 데서 나온다. 반면 프랜차이즈 가맹 수수료 비율은 고작 2.4%에 불과하다. 가맹점의 부담을 최소화하면서 대량 판매로 수익을 올리는 구조다.

이것이 가능한 이유는 독보적인 '경쟁 장벽' 덕분이다. 미쉐빙청은 핵심 원자재를 직접 생산하는 자체 공장과 중국 전역을 촘촘히 연결하는 자체 물류 네트워크를 완벽하게 구축했다.

엄청난 규모의 구매력을 바탕으로 원가를 극한까지 절감했기에, 2위안짜리 아이스크림을 팔면서도 막대한 이익을 남기는 '마법'이 가능해진 것이다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 허난성 정저우의 미쉐빙청 본사 관계자가 그룹의 현황과 영업 전략에 대대해 설명하고 있다. 2026.05.18 chk@newspim.com

본사 한쪽에는 미쉐빙청이 야심 차게 키우고 있는 신사업 브랜드들도 늘어서 있었다. 가장 눈에 띄는 것은 갓 내린 신선한 커피를 표방하는 '럭키 커피(싱윈카·幸运咖)'다.

포커카드를 콘셉트로 한 감각적인 인테리어의 럭키 커피 역시 미쉐빙청의 DNA를 그대로 이어받았다. 단돈 몇 위안으로 고품질의 아라비카 원두커피를 즐길 수 있어, 이미 중국 현지에서는 기존 커피 강자들을 위협하는 무서운 신예로 떠올랐다.

여기에 최근에는 트렌디한 수제 맥주 사업까지 진출하며 종합 식음료 기업으로서의 포트폴리오를 한없이 확장해 가고 있었다. 미쉐빙청의 공격적인 영토 확장은 상상을 초월한다.

이미 스타벅스, 루이싱커피 등 쟁쟁한 글로벌 거물들과 어깨를 나란히 하고 있으며, 음료 등의 제조 장비 판매 수익으로만 수백억 위안을 벌어들이는 메머드급 식음료 기업으로 성장했다.

미쉐빙청의 질주는 중국 시장 안에서 멈추지 않는다. 허난성 정저우 본사는 지금 '저가형 소비 브랜드의 세계화'라는 거대한 전초기지 역할을 하고 있었다.

이미 한국의 대학가를 비롯해 미국, 일본, 싱가포르 등 전 세계 20여 개국에 5,000개가 넘는 해외 매장을 성공적으로 안착시켰다. 동남아시아의 번화가부터 북미, 남미에 이르기까지 '쉬에 왕 캐릭터(雪王 마스코트)'와 텐미미를 패러디한 중독성 있는 로고송은 국경을 넘어 글로벌 팬덤을 형성 중이다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국판 코카콜라격인 허난성 정저우의 미쉐빙청 본사 소속 매장 계산대 앞에 손님들이 붐비고 있다. (사진= 뉴스핌 통신사 촬영). 2026.05.18 chk@newspim.com

자본시장에서도 이들의 가치는 하늘을 찌른다. 지난 2025년 3월 3일, 홍콩 증권거래소에 성공적으로 상장(종목 코드: 02097.HK) 한 미쉐빙청은 상장 당시 기업 가치(시가총액)가 1,000억 홍콩달러(약 17조 원)를 돌파해 세계 음료업계를 경악시켰다. 글로벌 투자자들도 이 '착한 가격의 눈사람'이 가진 공급망의 힘을 인정한 것이다.

"강력한 가성비입니다. 하지만 품질도 전혀 뒤떨어지지 않아요. 정말 대단한 음료 회사입니다." 미쉐빙청의 정저우 본사 취재를 마치고 나오면서 차이나데일리(중국일보) 기자에게 성공 비결을 묻자 망설임 없이 이렇게 대답했다.

지갑이 얇아진 글로벌 경기 침체기, 미쉐빙청이 보여준 초저가 가격 및 독창적인 영업 전략 행보는 창업 시장에도 시사점을 주고 있다. 단순히 싸구려를 파는 것이 아니라, 압도적인 공급망 인프라를 통해 "좋은 품질의 제품도 얼마든지 싸게 공급할 수 있다"는 공식 가치를 증명해 낸 것이다.

중국의 중원, 허난성의 성도인 정저우의 작은 골목에서 시작해 매일 1억 잔의 행복을 배달하고 있는 '눈사람 왕' 미쉐빙청. 이들의 세계 음료 시장 석권을 위한 행보는 이제 막 서막이 올랐을 뿐이다. 마법 같은 비밀의 성, 미쉐빙청을 나오면서 마신 4위안짜리 레모네이드에선 입안 가득 시원하고 상큼한 청량감이 느껴졌다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com