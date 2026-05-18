스타벅스, 5·18 탱크데이 논란에…손정현 대표 "머리 숙여 사죄"

5·18 민주화운동 연상 표현 사용 논란 확산

"철저한 경위 조사·책임 조치 나서겠다"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 손정현 스타벅스코리아 대표가 5·18 민주화 운동 관련 부적절한 표현이 담긴 온라인 마케팅 논란에 대해 공식 사과했다. 철저한 조사와 함께 책임을 묻겠다는 방침이다.

스타벅스는 18일 대표이사 명의의 사과문을 통해 "오늘 5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 5월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분들께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

[사진=온라인 커뮤니티 캡쳐]

스타벅스는 지난 15일부터 26일까지 진행 예정이던 '버디 위크' 이벤트 과정에서 '단테·탱크·나수' 텀블러 시리즈를 앱 내 프로모션하며 '탱크데이' 표현과 '책상에 탁' 문구 등을 사용했다. 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 해당 표현들이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 지적이 제기됐다.

이에 스타벅스는 "엄중한 역사적 의미를 가진 5·18 광주 민주화운동과 연관된 내용이 매우 부적절하게 사용됐음을 인지했다"며 "인지 즉시 행사를 중단했다"고 말했다. 이어 "행사를 시작하기에 앞서 해당 콘텐츠가 내부에서 철저하게 검수되지 못해 5·18 민주화운동의 숭고한 정신과 5월 영령의 헌신을 기리는 기념일에 이러한 물의를 일으킨 점 다시 한 번 사죄드린다"고 했다.

스타벅스는 이번 사안에 대해 철저한 조사와 함께 책임 조치에 나서겠다고 밝혔다. 경위를 면밀히 파악하고 그에 대한 책임을 묻는 등 필요한 조치를 다하겠다는 입장이다. 아울러 유사한 사고의 재발을 막기 위한 내부 프로세스를 강화하고, 엄격한 역사 의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하는 한편 마케팅을 포함한 모든 행사를 준비함에 있어 사전 검수 절차를 철저하게 검증하겠다고 했다.

스타벅스는 "다시는 이와 같은 일이 재발되지 않도록 최선의 노력을 다하겠다"며 "이번 일로 상처받으신 모든 분들께 진심으로 고개 숙여 사죄드린다"고 전했다.

sykim@newspim.com