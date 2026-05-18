대구시, '대구청년학교 딴길' 참여자 모집

뮤지컬·영상·향기콘텐츠·도시농업 등 8개 학과 프로그램 운영

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 청년들의 다양한 진로 탐색과 자기 성장을 지원하기 위해 체험형 진로 교육 프로그램 '대구청년학교 딴길' 참여자를 오는 20일부터 6월 10일까지 모집한다고 18일 밝혔다.

청년학교 딴길은 진로와 삶의 방향을 고민하는 지역 청년들을 대상으로 청년단체가 직접 학과를 개설·운영해 다양한 사회 경험과 진로 탐색 기회를 제공하는 프로그램이다. 청년들이 기존의 정형화된 취업 경로에서 벗어나 스스로 적성과 가능성을 발견하며 진로 선택의 폭을 넓힐 수 있도록 지원한다.

2016년부터 운영해 온 이 프로그램은 강의 중심 교육 대신 프로젝트 수행, 현업인 멘토링, 네트워킹 등 참여형 방식으로 진행된다. 평소 접하기 어려운 다양한 분야를 직접 경험할 수 있어 매년 청년들의 높은 관심과 만족도를 얻고 있다.

대구시는 '대구청년학교 딴길' 참여자를 모집한다.[사진=대구시] 2026.05.18 yrk525@newspim.com

올해는 청년들의 잠재력과 끼를 발산할 수 있는 '나도 뮤지컬배우다', '나도 연극배우다', '나도 싱어송라이터다'를 비롯해 사진·영상 분야의 '사진으로 놀아볼과', '이야기를 영상으로 남겨볼과' 과정이 운영된다.

또한 실크스크린 인쇄 도안을 제작하는 '실크와 스크린과', 열무의 파종부터 수확 및 판매까지 경험하는 '열무농학과 열심히 농사짓자', 자신만의 향 시제품을 제작하는 '향기 콘텐츠 기획할과' 등 총 8개 학과가 마련될 예정이다.

신청 대상은 대구시에 거주하는 19세 이상 39세 이하의 청년이다. 학과별로 15명씩 총 120명을 모집하며 신청서 제출과 함께 참가비 5만 원을 입금 완료한 순서대로 접수한다. 참가비는 교육 과정을 수료한 참가자에게 전액 환급된다.

교육은 오는 7월부터 주 1회씩 총 8회에 걸쳐 진행된다. 자세한 신청 방법은 대구시청년센터 홈페이지 또는 대구청년커뮤니티포털 '젊프' 공고문을 통해 확인할 수 있다.

박윤희 대구광역시 청년여성교육국장은 "대구청년학교 딴길은 청년들이 다채로운 경험 속에서 스스로의 가능성을 발견하고 미래를 설계해 보는 기회"라며 "많은 청년들이 참여해 자신의 진로와 적성을 찾는 소중한 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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