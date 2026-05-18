31개 부처 참여 '민경채 온라인 설명회' 개최…233명 선발

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인사처, 27~29일 유튜브 생중계로 채용 정보 제공

고용부 42명·농진청 31명 등 민간 전문인력 모집

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 민간 전문인력의 공직 진출을 지원하기 위해 31개 중앙행정기관이 참여하는 '국가공무원 5·7급 민간경력자 일괄채용시험' 온라인 채용설명회를 개최한다.

인사혁신처는 오는 27일부터 29일까지 '2026년도 국가공무원 5급 및 7급 민간경력자 일괄채용시험 부처 합동 온라인 채용설명회'를 진행한다고 18일 밝혔다.

[자료=인사혁신처]

이번 설명회는 다음 달 1일부터 12일까지 진행되는 원서접수에 앞서 민간경력채용(민경채) 제도에 대한 이해를 높이고 우수 민간 인재의 공직 지원을 유도하기 위해 마련됐다.

설명회는 인사처 유튜브 채널인 '인사처TV'를 통해 생중계된다. 수험생 편의를 위해 국가공무원채용시스템에서 사전 신청하면 행사 일정 알림을 문자로 받아볼 수 있는 서비스도 제공한다.

올해 민경채 채용 규모는 총 233명이다. 5급 63명, 7급 170명을 선발하며, 31개 중앙행정기관이 참여한다.

기관별로는 고용노동부가 보건관리(산업안전) 분야 7급 42명으로 가장 많은 인원을 채용하고, 농촌진흥청은 7급 31명, 공정거래위원회는 5급 15명을 선발한다.

설명회 첫날인 27일에는 농림축산식품부, 농촌진흥청, 식품의약품안전처 등 10개 기관이 참여한다. 28일에는 국가유산청, 기후에너지환경부, 인사혁신처 등 13개 기관이 설명회를 진행하며, 마지막 날인 29일에는 과학기술정보통신부, 행정안전부, 외교부 등 8개 기관이 참여한다.

각 기관 인사 담당자들은 조직문화와 인재상, 복지 혜택, 채용 예정 직위의 직무 내용 등을 소개하고, 응시 요건과 원서접수 방법, 시험 일정 등도 상세히 안내할 예정이다.

abc123@newspim.com