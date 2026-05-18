李대통령, 취임 첫 5·18 기념식 참석…민주 열사 추모

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국민주권정부 출범 후 첫 5·18민주화운동 가념식

민중항쟁추모탑에서 유족 대표 등과 함께 참배

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 46주년 5·18 민주화운동 기념식에 참석해 민주주의를 위해 희생한 이들을 추모하고 감사의 인사를 전했다.

이 대통령과 김 여사는 이날 오전 광주광역시 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 거행된 46주년 5·18 민주화운동 기념식에 참석했다. 5·18민주광장은 5·18민주화운동 당시 광장의 분수대를 연단으로 삼아 각종 집회가 열렸던 역사적인 장소다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 오전 광주광역시 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 거행된 46주년 5·18 민주화운동 기념식에 참석해 국기에 대한 경례를 하고 있다. 2026.05.18 [사진=KTV]

국민주권정부 출범 후 처음 맞이하는 이번 5·18민주화운동 기념식은 '오월, 다시 광장을 품다'라는 주제로 개최됐다. 1980년 5월, 광주에서 보여준 연대와 희생을 기억하며, 오월 정신을 모두가 함께 이어가고 실천하자는 뜻을 담았다.

이 대통령은 기념식에 앞서 광주광역시 북구에 있는 국립 5·18 민주묘지 내 5·18민중항쟁추모탑 앞에서 5·18 공법단체장, 유족 대표 등과 함께 참배했다. 또 5·18묘역에 안장되어 있는 박인배 열사 등 세 기의 묘소를 방문해 추모와 감사의 마음을 전했다.

이번 기념식에는 5·18민주유공자와 유족, 정부 인사, 일반 국민 등 3000여 명이 참석했다. 기념식은 국민의례, 주제 영상, 기념사 및 기념 공연, 옛 전남도청 개관 특별 공연, 임을 위한 행진곡 제창 순으로 진행됐다.

주제 영상에는 당시 영상과 인터뷰 등을 통해 5·18민주화운동 과정이 생생하게 담겼고, 이어 5·18 공법 보훈단체장 세 명이 무대에서 5·18 정신을 계승하자는 다짐을 담은 현장 선언을 낭독했다.

기념 공연은 배우와 극단이 함께 오월 정신을 상징하는 시·소설·일기를 낭독하는 낭독극이 진행됐다. 참석자들이 다 함께 자리에서 일어나 임을 위한 행진곡을 제창하는 것으로 기념식이 마무리됐다.

5·18민주화운동은 1980년 5월 18일부터 27일까지 광주시민들이 군부독재에 맞서 민주주의를 지키기 위해 일어난 민중항쟁이다. 2011년 5월 25일 5·18민주화운동 관련 문서와 사진 등이 유네스코 세계기록유산으로 등재됐다.

pcjay@newspim.com