李대통령 부부, 5·18 기억 살아있는 남광주시장 방문…시민들 응원과 격려 이어져

46주년 5·18 민주화운동 기념식 참석 후 시장 상인들과 소통

김혜경 여사, 2017년 이후 2번째 방문

시장 식당서 시래기코다리정식으로 오찬

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석한 뒤 광주 남광주시장으로 이동해 상인들과 소통하는 시간을 가졌다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 내고 이 대통령 부부가 이날 낮에 옛 전남도청 전시관 관람을 마치고 광주 동구에 위치한 남광주시장을 찾아 시민들과 상인들의 목소리를 경청하고 시장 내 식당에서 점심 식사를 했다고 알렸다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 14일 경기도 성남 모란시장을 찾아 상인과 악수를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.15 photo@newspim.com

남광주시장은 옛 남광주역을 중심으로 형성된 전통시장으로, 매일 새벽 서남해안의 수산물이 모여드는 곳으로 유명하다. 또 5·18민주화운동 당시 시민들과 상인들이 함께 아픔을 나눈 역사적 공간이기도 하다.

김 여사는 2017년 대선을 앞두고 남광주시장을 방문한 바 있다. 김 여사를 기억하는 시민들과 상인들은 이 대통령 부부를 더욱 반갑게 맞이했다.

시장에 도착한 이 대통령 부부를 향해 시민들과 상인들은 "반갑다", "힘나게 손 한 번만 잡아달라", "최고로 잘하고 있다"고 말하며 환영의 뜻을 전했다. 이 대통령 부부는 시장을 천천히 걸으며 일일이 악수하고 사진 촬영 요청에도 응했다.

한 시민은 2022년 5월 17일 5·18민주화운동 전야제에서 이 대통령과 아들이 함께 찍은 사진을 보여주며 "학교에 있는 아들이 대통령을 뵙지 못해 아쉬워할 것 같다"고 말했고, 이 대통령은 웃으며 안부를 전했다.

안 부대변인은 "5·18민주화운동 기념식을 다녀왔다는 시민들과의 인사도 이어졌고, 시장 곳곳에서는 이 대통령 부부를 향한 따뜻한 응원과 격려의 목소리가 이어졌다"고 현장 분위기를 설명했다.

한 상인은 "어머니가 5·18 당시 시민들에게 주먹밥과 보리차를 만들어줬다"며 "어머니가 오늘 대통령을 봤으면 정말 좋아하셨을 것"이라고 아쉬움을 표했다. 이 대통령 부부는 감사의 뜻을 전하며 당시 시민들과 상인들의 연대와 헌신의 의미를 되새겼다.

이 대통령은 수산물 점포를 둘러보며 상인들과 격의 없이 대화를 나눴다. 이 대통령은 상인들에게 최근 경기 상황 등을 물으며 현장의 목소리를 경청했다.

또 평소 한복에 대한 애정이 각별한 김 여사는 시장 내 한복집 앞을 지나며 반가워했고, 상인들은 "다시 찾아와줘서 고맙다"며 인사를 건넸다.

이 대통령 부부는 시장에서 부꾸미와 효자손 등을 구입한 뒤 시장 내 식당에서 시래기코다리정식으로 점심 식사를 했다. 이 대통령은 식사를 함께한 손승기 상인회장에게 점포 운영 상황과 상권 분위기 등에 대한 이야기를 들으며 지역 민생경제 상황을 살폈다.

안 부대변인은 "이 대통령 부부가 시장을 떠나는 순간까지 시민들의 배웅이 이어졌다"며 "이 대통령 부부는 마지막까지 손을 흔들어 화답했다"고 했다.

the13ook@newspim.com