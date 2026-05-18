정부, '조세이 탄광' 조선인 강제동원 희생자 DNA 감정 착수

해저탄광에 수몰된 조선인 136명 신원 확인

지난 1월 한·일 정상회담 합의 사항 이행

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 일본 야마구치(山口)현 우베(宇部)시 조세이(長生·장생) 탄광에서 지난해 8월과 올해 2월 발굴된 유해의 신원 확인을 위해 DNA 감정에 착수할 계획이라고 18일 밝혔다.

외교부는 "지난 1월 한·일 정상회담에서 DNA 감정 추진에 합의한 이후 외교 당국 간 실무협의를 거쳐 구체적인 절차와 방법에 대해 협의해 왔다"면서 "정부는 DNA 감정과 신원 확인이 신속히 이루어질 수 있도록 일측과 지속적으로 협력해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

지난해 8월 26일 한일 민간단체 주도로 실시된 조세이 탄광 수몰 희생자 유해 발굴 작업에서 관계자들이 해저에서 발견된 유골을 수습하고 있다. [사진=조세이탄광 수몰사고를 역사에 새기는 모임 홈페이지] 2025.08.26

이재명 대통령과 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리는 지난 1월 일본 나라(奈良)현에서 열린 정상회담에서 조세이 탄광 유해 감정에 합의한 바 있다. 이 문제는 19일 경북 안동에서 열리는 한·일 정상회담에서도 한·일 과거사 문제 논의의 중요 의제로 다뤄질 것으로 보인다.

조세이 탄광 수몰 사고는 1942년 2월 3일 조세이 해저 탄광에 바닷물이 들어와 183명이 수몰돼 숨진 참사다. 희생자 중 136명이 조선에서 강제동원된 노동자들이었다. 희생자의 유해는 80여 년간 해저에 방치됐다가 1991년 결성된 일본 시민단체 '조세이 탄광 수몰사고를 역사에 새기는 모임' 주도로 수중 탐사가 시작해 지난해 8월 처음으로 희생자 유해로 추정되는 인골 4점이 발견됐으며, 올해 2월에도 유해 일부가 추가로 발굴됐다.

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