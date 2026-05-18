[6·3 지선] 서범수 의원, 울주서 삭발식…"중앙정치 잘못, 제가 다 안겠다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

울주군 복지타운서 기자회견

"지방선거 후보들 객관적으로 평가해달라"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 서범수 국민의힘 의원은 18일 "중앙정치의 잘못은 저를 꾸짖어 달라"며 삭발식을 진행했다.

서 의원은 이날 오후 3시 자신의 지역구인 울산 울주군 한 복지타운에서 기자회견을 열고 "지난해 12월 3일 비상계엄 이후 국민의힘은 국민 기대에 미치지 못했고 많은 실망을 드렸다"며 이같이 밝혔다.

서범수 국민의힘 의원이 18일 울산 울주군 울주중부종합복지타운에서 기자회견을 열고 삭발식을 진행하고 있다. [사진=서범수 의원실]

그는 "선거를 앞두고 어려운 국면이 된 것도 바로 이 때문이며, 이 모든 것은 중앙당과 중앙정치로 인한 것"이라며 "이 혼란의 한복판에 서 있는 정치인의 한 사람으로서 차마 고개를 들 수가 없다"고 말했다.

이어 "말로 하는 사과는 이미 그 무게를 잃었다는 것을 안다"며 "무게 잃은 말 대신 행동으로 보여드리기 위해 삭발로 저의 진정성을 보여드리겠다"고 밝혔다.

서 의원은 "제가 삭발을 결심했을 때 가족과 보좌진, 후보들께서 극구 말렸다"며 "'삭발한다고 떠난 민심이 돌아오겠냐', '선거철 쇼라고 손가락질 받을 수 있다'는 말도 들었다"고 했다.

그러면서도 "이마저 하지 않고서는 우리 후보들의 눈을 똑바로 바라볼 수 없었다"며 "자신의 잘못이 아닌 이유로 가장 소중한 기회를 빼앗길지도 모른다는 사실이 저를 힘들게 했다"고 말했다.

서범수 국민의힘 의원이 18일 울산 울주군 울주중부종합복지타운에서 기자회견을 열고 삭발식을 진행하고 있다. [사진=서범수 의원실]

서 의원은 "머리카락은 다시 자라지만 우리 후보들이 짊어진 억울함은 시간이 지난다고 저절로 사라지지 않는다"며 "오늘 머리카락이 땅에 떨어지는 순간 중앙정치의 교만함과 오만함도 함께 내려놓겠다"고 강조했다.

또 "여러분의 질책과 비난은 달게 받겠다"며 "대신 지방선거에 나선 후보들은 중앙정치와 분리해 공약과 능력으로 평가해 달라"고 호소했다.

allpass@newspim.com