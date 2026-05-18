"긴급조정 명분 쌓나" 삼성 제2노조 반발...정·재계 우려는 계속

전삼노 "정부가 삼성 논리 반복…중재자인가 대변인인가"

경제6단체 "반도체 공급망·협력업체 직격탄 우려"…긴급조정권 발동 촉구

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 총파업을 우려한 정·재계 목소리가 커지는 가운데 전국삼성전자노동조합(전삼노)이 정부 대응을 비판하고 나섰다.

전삼노는 18일 성명서를 내고 전날 김민석 총리의 담화문에 대해 "정부가 노동조합의 반박 자료와 현장 목소리는 충분히 검토하지 않은 채 사측 논리만 반복하고 있다"며 "정부는 중재자인가, 삼성의 대변인인가"라고 비판했다.

앞서 김 총리는 "반도체 생산라인은 잠시의 멈춤도 수개월의 생산 차질로 이어질 수 있다"며 "공정 내 제품을 전량 폐기해야 하는 상황이 발생할 수 있다"고 밝혔다.

전국삼성전자노동조합 조합원들 [사진 = 뉴스핌DB]

이에 대해 노조는 "반도체 생산현장에서는 설비 점검과 유지·보수, 공정 조정 등을 위해 생산라인을 일시 중단하거나 재가동하는 작업이 지속적으로 이뤄져 왔다"며 "이를 곧바로 수개월 마비와 전면 폐기로 연결하는 것은 실제 현장 운영과 거리가 먼 주장"이라고 반박했다.

노조는 또 정부의 긴급조정권 검토 움직임에 대해서도 "오늘 삼성에 적용되는 긴급조정 논리가 향후 다른 제조업 노동자들에게 확대될 수 있다"며 우려를 나타냈다.

반면 경제계는 노조의 총파업 계획에 강한 우려를 나타냈다. 한국경영자총협회와 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 경제6단체는 이날 공동성명을 내고 "정부와 중앙노동위원회의 노력에도 불구하고 노조가 기존 입장만 고수한 채 파업을 예고하고 있다"며 "삼성전자 노조는 파업 계획을 철회하고 대화를 통한 문제 해결에 나서야 한다"고 촉구했다.

김민석 국무총리가 지난 17일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 대국민 담화를 하고 있다.오른쪽은 김정관 산업통상부 장관. [사진 = 뉴스핌DB]

경제계는 "결정적 시기의 대규모 파업은 단순한 노사 갈등을 넘어 국가적 기회 손실로 이어질 우려가 크다"며 "파업 강행 시 글로벌 공급망 내 신뢰 훼손과 고객사 이탈, 국가 신용도 하락 등 막대한 피해가 발생할 수 있다"고 지적했다. 특히 "24시간 연속 가동이 필수인 반도체 공정 특성상 라인이 멈춰설 경우 웨이퍼 대량 폐기와 장비 손상, 화학물질 유출 등 대형 안전사고 위험까지 내포하고 있다"고 강조했다.

경제계는 삼성전자 협력업체 피해 가능성도 우려했다. 이들은 "총파업 피해는 삼성전자 내부에 국한되지 않고 수천 개 중소·중견 협력업체와 반도체 소재·부품·장비 산업 전체로 확산할 수 있다"고 밝혔다.

성과급 요구를 둘러싼 비판도 이어졌다. 경제계는 "노조가 요구하는 성과급은 법원에서 이미 임금이 아니라는 판단이 나온 사안"이라며 "영업이익 활용은 이사회 경영 판단에 따르는 것이 일반적"이라고 주장했다. 이어 "파업이 현실화될 경우 즉각적인 긴급조정권 발동이 필요하다"고 덧붙였다.

syu@newspim.com