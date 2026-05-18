한국타이어, 타이어 부문 국가브랜드경쟁력지수 18년 연속 1위

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포르쉐·BMW 등 글로벌 완성차와 파트너십 확대

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 2026년 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 제조업 부문 타이어 업종에서 18년 연속 1위를 차지했다고 18일 밝혔다.

국가브랜드경쟁력지수는 기업의 마케팅 활동을 통해 형성된 브랜드 인지도, 이미지, 고객 충성도 등을 종합 평가하는 지표다. 한국타이어는 2009년부터 올해까지 타이어 업종 1위를 유지하고 있다.

이 같은 성과는 본사 테크노플렉스, 하이테크 연구소 한국테크노돔, 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 한국테크노링 등 첨단 인프라를 기반으로 한다. 글로벌 8개 생산기지에서 통합 품질·기술 관리 체계 하에 균일한 품질을 구현하고 있다.

2025년에는 포르쉐, BMW, 샤오미, 루시드 모터스, 쿠프라 등 글로벌 완성차 브랜드와의 파트너십을 확장했다. 현재 50여 개 브랜드 약 300개 차종에 신차용 타이어를 공급 중이다.

[사진=한국타이어]

전기차 타이어 시장에서도 선도적 지위를 유지하고 있다. 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온(iON)'을 통해 포르쉐 타이칸, BMW i4·iX, 포드 머스탱 마하-E 등 프리미엄 완성차의 핵심 전동화 모델에 신차용 타이어를 공급하고 있다.

한국타이어는 FIA 월드 랠리 챔피언십(WRC), FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(FE), 람보르기니 슈퍼 트로페오(LST) 등 전 세계 70여 개 모터스포츠 대회에 레이싱 타이어를 공급하고 있다. 대회에서 확보한 데이터는 내연기관부터 전기차, 차세대 모빌리티까지 아우르는 타이어 솔루션 개발에 활용된다.

y2kid@newspim.com