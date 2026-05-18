SOOP, e스포츠 월드컵 선발전 현장 관람 티켓 매진

AI 핵심 요약beta
- SOOP이 14일 ‘로드 투 EWC 2026’ 롤 한국 예선 티켓을 오픈 10분 만에 매진시켰다
- 이 대회는 5월 4일부터 26일까지 열리며 LCK 팀들이 리야드 EWC 본선 티켓 2장을 놓고 경쟁한다
- 5월 온라인 경기 후 25~26일 상암 SOOP 콜로세움 오프라인 결승을 치르며 SOOP이 다국어 중계를 맡는다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SOOP이 진행하는 'Road to EWC 2026: League of Legends Korea Qualifier' 현장 관람 티켓이 14일 예매 오픈 약 10분 만에 매진됐다.
이 선발전은 사우디아라비아 리야드에서 열리는 클럽 기반 글로벌 e스포츠 대회인 EWC(Esports World Cup) 본선 진출권을 놓고 LCK 팀들이 경쟁하는 무대다. 5월 4일부터 26일까지 진행된다. 최종 경기는 상암 SOOP 콜로세움에서 열린다.
5월 4~5일, 12일, 18~19일 경기는 온라인으로 진행되고, 25일 승자조 결승과 26일 패자조 결승만 오프라인으로 개최된다. 최종 경기 결과에 따라 총 2개의 LCK 팀이 EWC 본선 진출권을 확보한다. 디펜딩 챔피언인 젠지 e스포츠는 초청팀으로 본선에 직행한다.
SOOP은 이번 대회의 제작, 운영, 송출을 담당한다. 한국어 양자 독점 생중계를 제공한다. 영어·중문(번체)·베트남어 중계도 진행한다. 베트남 지역은 현지 파트너인 'On Live' 플랫폼을 통해 송출된다.
yuniya@newspim.com