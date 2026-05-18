울진 한울원전4호기 18일 발전정지...61일간 일정 계획예방정비

AI 핵심 요약beta
- 한국수력원자력 한울본부가 18일 한울원전4호기 가동을 멈추고 61일간 계획예방정비에 들어갔다.
- 정비 기간 동안 연료 재장전과 제어봉·주발전기 차단기 교체, 화재 방호체 내화 성능 개선 등 주요 설비 점검을 실시한다.
- 원자력안전위원회는 각 계통의 적절성·건전성을 중점 검사하고 법정 검사 후 가동 승인해 7월 중 발전을 재개할 예정이다.
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[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진의 한울원전 4호기(가압경수로형 100만 kW급)가 18일 오전 10시를 기해 발전을 정지하고 약 61일간의 일정으로 계획예방정비에 들어갔다.
또 이 기간 한울원전 4호기는 원자력안전위원회의 정기 검사를 수행한다.
한울원자력본부에 따르면 한울원전 4호기는 이번 계획 예방 정비 기간 ▲연료 인출 및 재장전▲제어봉 집합체(전강) 및 DBA용 PAR 교체▲주발전기 차단기(GCB) 설치▲화재 방호체 내화 성능 개선 등 주요 기기에 대한 정비·점검을 수행해 원전 안전성을 강화할 예정이다.
규제 기관인 원자력안전위원회는 또 이번 정기 검사를 통해 ▲원자로 본체 가동 중 검사(원자로 헤드 교체 적합성 확인)▲격납 건물 가연성 기체 제어 계통(설계 기준 사고용 PAR 교체 적절성 확인)▲격납 건물 가동 중 검사(가동 중 검사 대상 건전성 확인)▲주발전기 차단기(주발전기 차단기(GCB) 교체 적절성 확인)▲화재 방호 계통(화재 방호체 시공 적절성 확인) 등을 중점적으로 검사할 예정이다.
한울원전본부는 "원자력안전법에 따른 법정 검사와 규제 기관의 적합성 확인 후 원자력안전위원회 가동 승인을 받아 7월 중 발전을 재개할 예정"이라고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com