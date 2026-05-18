경찰, 사적 보복 대행 의심 업체 2곳 내사..."의뢰자도 공범"

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서울청 광역범죄수사대서 수사

중동전쟁 허위정보 유포 9건 고소·고발 접수

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 온라인에서 사적 보복 대행 범죄를 저지른 정황이 의심되는 업체 2곳을 특정해 입건 전 조사(내사)에 나섰다.

박정보 서울경찰청장은 18일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 기자간담회에서 "상당히 의심되는 업체 2개 정도를 입건 전 조사(내사)에 착수했다"며 "실제 범행하는거 아닌가 의심되서 광역수사대에 통보했다"고 밝혔다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

앞서 경찰은 사건을 서울 양천경찰서로 배당했으나 관련 피해 신고가 이어지자 서울경찰청 광역범죄수사대로 이관했다. 보복 대행은 금전을 받고 개인 원한을 대신 풀어주는 범죄 행위로 남의 집 대문에 오물을 뿌리거나 래커칠을 한다.

박 청장은 "인터넷에서 사적 보복 대행 광고 게시글이 많이 돌아다니고 있다"며 "사이버분석팀에서 게시글에 대해 집중 모니터링하고 분석하고 있다"고 덧붙였다.

광고 게시글을 올린 사람과 실행자들 외에도 이를 의뢰한 사람까지도 수사 대상에 포함된다. 박 청장은 "업체 운영하고 광고 게시한 사람들도 문제되고 정보 제공하는 사람들, 실행자들도 공범이라 보고 있다"며 "의뢰자도 범죄단체 일원으로 공범으로 보고 철저히 수사할 계획이다"고 말했다.

중동전쟁 관련 허위정보 유포와 가짜뉴스 관련해서는 총 9건 고소·고발이 접수됐고 6개 유튜브 계정을 수사하고 있다. 사이버 분석팀이 집중 모니터링을 하면서 현재까지 총 102건 관련 게시글을 방송미디어통신심의위원회(방미심위)에 삭체 차단 요청했다.

방시혁 하이브 의장에 대한 구속영장이 두 차례 반려된 이후 경찰은 추가 영장 신청은 하지 않았다. 박 청장은 "검찰에서 불청구한 사유 분석해 영장 재신청할지 여부에 대해 전반적으로 검토해 결정하겠다"고 밝혔다.

서울경찰청에 접수된 법왜곡죄 고발 사건은 현재까지 총 74건이며 18건은 종결했고, 56건을 수사하고 있다. 피고발인 직업별로는 경찰이 가장 많았고, 판사, 검사가 뒤를 이었다.

krawjp@newspim.com