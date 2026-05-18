김승환 아모레 대표 "K뷰티는 글로벌 시장의 새로운 기준"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아모레, WWD CEO 서밋서 지속 성장 전략 제시

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 김승환 아모레퍼시픽 대표가 "K뷰티는 더 이상 일시적 유행이 아니라 글로벌 스킨케어 시장의 새로운 기준으로 자리 잡고 있다"며 지속 가능한 성장을 위한 전략 전환 필요성을 강조했다.

아모레퍼시픽은 지난 11~13일 미국 플로리다 팜비치에서 열린 '2026 WWD Beauty CEO Summit'에 K-뷰티 대표 기업으로 초청받아 한국 뷰티 산업의 경쟁력과 미래 성장 전략을 발표했다고 18일 밝혔다.

'2026 WWD Beauty CEO Summit'에서 발표하고 있는 김승환 아모레퍼시픽 대표이사 모습. [사진: Marissa Alper (@marissaalper) / Caroline Xia (@carolinexia_) for WWD (@wwd 제공]

WWD는 1910년 설립된 글로벌 패션·뷰티 전문 매체다. 올해로 28회째를 맞은 'WWD Beauty CEO Summit'에는 로레알(L'Oréal), 에스티 로더(The Estée Lauder Companies), 유니레버(Unilever), 세포라(Sephora), 얼타(Ulta Beauty) 등 글로벌 뷰티·유통 기업 경영진과 투자자 500여 명이 참석했다.

김 대표는 발표에서 K뷰티 성장 배경으로 높은 기준의 한국 소비자와 빠른 제품 혁신, 개방형 제조 인프라를 꼽았다. 그는 "이 같은 요소들이 결합하며 K뷰티만의 확장 가능한 산업 생태계를 구축했다"고 설명했다.

이어 지속 성장을 위한 핵심 과제로 ▲브랜드 정체성 차별화 ▲스킨케어를 넘어선 카테고리 확장 ▲연구개발(R&D) 기반 과학 혁신 강화 ▲인공지능(AI) 기반 개인화 고객 경험 확대 4가지를 제시했다.

아모레퍼시픽은 설화수, 라네즈, 에스트라, 코스알엑스 등 다양한 브랜드 포트폴리오를 기반으로 글로벌 시장 공략을 강화하고 있다. 최근에는 피부를 넘어 삶 전반의 건강한 아름다움을 제안하는 '홀리스틱 롱제비티(Holistic Longevity)' 연구를 확대하며 뷰티·웰니스 영역 확장에도 속도를 내고 있다. AI 기반 피부 분석과 맞춤형 서비스도 강화하는 추세다.

이번 발표는 K뷰티를 단순한 트렌드가 아닌 한국 소비자와 산업 생테계를 기반으로 성장한 고유의 산업모델로 제시했다는 점에서 의미가 있다. 또한 브랜드 경쟁력과 과학기술 기반 혁신이 K뷰티의 지속성장을 이끄는 핵심 요소임을 강조했다.

아모레퍼시픽은 지난 80여 년 동안 한국을 대표하는 뷰티 기업으로서 축적해 온 연구개발 역량과 소비자의 신뢰를 바탕으로 K뷰티 산업의 성장과 혁신을 이끌어 왔다. '크리에이트 뉴뷰티(Create New Beauty)'라는 중장기 비전 아래 글로벌 대표 뷰티&웰니스 기업으로 성장을 가속화하고 있다.

nrd@newspim.com