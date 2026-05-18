구글플레이-중기부-창업진흥원, '창구 프로그램 8기' 참여 스타트업 100개사 선정

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 구글플레이가 중소벤처기업부, 창업진흥원과 함께 국내 모바일 앱·게임 스타트업 100개사를 '창구 프로그램 8기' 참여사로 선정했다.

창구 프로그램은 국내 모바일 앱 및 게임 스타트업의 비즈니스 성장과 해외 시장 진출을 지원하는 사업이다. 구글, 중소벤처기업부, 창업진흥원은 참가 신청 개발사들을 콘텐츠 완성도, 혁신성, 글로벌 진출 가능성 등을 기준으로 심사해 100개사를 선정했다.

창구 프로그램 로고 [사진=구글코리아]

이번 8기에 선정된 기업들은 교육, 생활, 게임, 건강 등 다양한 분야에서 인공지능(AI) 등 최신 기술을 활용한 앱들이다. 제미나이 API를 활용해 영어 학습 콘텐츠 생산을 자동화한 '싸다보카', 한국 전통 저승관을 배경으로 한 실시간 추론 게임 '귀귀살전', AI를 통해 사용자 메시지를 분석해 일기를 자동 생성하는 감정 기록 앱 '마이모리' 등이 포함됐다.

2019년 출범한 창구 프로그램은 올해로 8회차를 맞았다. 지난 7기까지 누적 660개 국내 스타트업이 참여했으며, 7기 참여사들은 프로그램 기간(2025년 5월~12월) 동안 합산 매출이 300억5000만 원에서 516억9000만 원으로 약 70% 증가했다. 수출액은 28억3000만 원에서 54억 원으로 약 90% 늘었고, 다운로드 건수는 548만에서 839만으로 약 53% 증가했다.

구글플레이는 8기 선정사들을 대상으로 해외 시장 진출, 수익화, 서비스 고도화를 위한 지원을 제공한다. 세미나·워크샵, 우수 개발사 대상 1:1 심층 컨설팅, 네트워킹 행사 '창구 알럼나이 데이', 투자 유치 상담을 위한 벤처캐피탈(VC) 오피스아워, 앱 개발·배포에 활용 가능한 클라우드 크레딧 등을 지원한다. AI 기술을 활용하는 참가사들을 위해서는 구글의 최신 AI 기술 및 도구를 활용하고 비즈니스에 접목할 수 있도록 AI 특화 프로그램을 확대해 다양한 세션과 이벤트 참여 기회를 제공할 예정이다.

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