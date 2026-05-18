구글플레이-중기부-창업진흥원, '창구 프로그램 8기' 참여 스타트업 100개사 선정

AI 핵심 요약beta
- 구글플레이가 18일 중기부·창진원과 앱·게임 스타트업 100곳을 창구 8기 참여사로 선정했다
- 선정사는 제미나이 API 활용 영어학습·AI 감정일기 등 다양한 분야의 AI 기반 앱을 선보였다
- 창구 프로그램은 7기까지 660개사 지원해 매출·수출·다운로드를 최대 90% 늘렸고 8기도 해외 진출과 AI 특화 지원을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 구글플레이가 중소벤처기업부, 창업진흥원과 함께 국내 모바일 앱·게임 스타트업 100개사를 '창구 프로그램 8기' 참여사로 선정했다.
창구 프로그램은 국내 모바일 앱 및 게임 스타트업의 비즈니스 성장과 해외 시장 진출을 지원하는 사업이다. 구글, 중소벤처기업부, 창업진흥원은 참가 신청 개발사들을 콘텐츠 완성도, 혁신성, 글로벌 진출 가능성 등을 기준으로 심사해 100개사를 선정했다.
이번 8기에 선정된 기업들은 교육, 생활, 게임, 건강 등 다양한 분야에서 인공지능(AI) 등 최신 기술을 활용한 앱들이다. 제미나이 API를 활용해 영어 학습 콘텐츠 생산을 자동화한 '싸다보카', 한국 전통 저승관을 배경으로 한 실시간 추론 게임 '귀귀살전', AI를 통해 사용자 메시지를 분석해 일기를 자동 생성하는 감정 기록 앱 '마이모리' 등이 포함됐다.
2019년 출범한 창구 프로그램은 올해로 8회차를 맞았다. 지난 7기까지 누적 660개 국내 스타트업이 참여했으며, 7기 참여사들은 프로그램 기간(2025년 5월~12월) 동안 합산 매출이 300억5000만 원에서 516억9000만 원으로 약 70% 증가했다. 수출액은 28억3000만 원에서 54억 원으로 약 90% 늘었고, 다운로드 건수는 548만에서 839만으로 약 53% 증가했다.
구글플레이는 8기 선정사들을 대상으로 해외 시장 진출, 수익화, 서비스 고도화를 위한 지원을 제공한다. 세미나·워크샵, 우수 개발사 대상 1:1 심층 컨설팅, 네트워킹 행사 '창구 알럼나이 데이', 투자 유치 상담을 위한 벤처캐피탈(VC) 오피스아워, 앱 개발·배포에 활용 가능한 클라우드 크레딧 등을 지원한다. AI 기술을 활용하는 참가사들을 위해서는 구글의 최신 AI 기술 및 도구를 활용하고 비즈니스에 접목할 수 있도록 AI 특화 프로그램을 확대해 다양한 세션과 이벤트 참여 기회를 제공할 예정이다.
yuniya@newspim.com