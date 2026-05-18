"위스키 본고장에 도전장"…골든블루, 일본 시장 첫 진출

AI 핵심 요약beta
- 골든블루가 18일 일본 위스키 시장에 첫 진출했다
- 주력 제품 2종을 수출하며 프리미엄 시장 공략에 나섰다
- 도쿄 바쇼 참가·한류 거점·유통채널 입점 등 마케팅을 강화한다
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위스키 강국 일본서 승부수…"글로벌 브랜드 도약 계기 될 것"
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 골든블루가 일본 위스키 시장에 처음 진출하며 글로벌 시장 확대에 나선다. 세계적인 위스키 강국인 일본에서 K-위스키 경쟁력을 시험받게 됐다는 점에서 업계의 관심이 쏠린다.
골든블루는 일본에 '골든블루 더 사피루스'와 '골든블루 더 다이아몬드' 2종을 수출한다고 18일 밝혔다. 이번 진출은 골든블루가 일본 시장에 제품을 선보이는 첫 사례다. 일본은 세계 5대 위스키 생산국 중 하나로 프리미엄 위스키 소비층이 두텁고 품질 기준도 까다로운 시장으로 평가된다.
회사는 이번 일본 진출을 단순한 해외 판매 확대가 아닌 글로벌 브랜드 도약을 위한 핵심 관문으로 보고 있다. 특히 일본 소비자들의 높은 위스키 이해도와 시장 영향력을 고려할 때 현지 반응이 향후 해외 사업 확장의 중요한 기준점이 될 것이란 판단이다.
골든블루는 본격적인 출시 전부터 현지 마케팅에도 나섰다. 지난 9~10일 일본 도쿄에서 열린 '도쿄 바쇼(Tokyo Bar Show)'에 참가해 제품을 선공개하며 현지 바이어와 위스키 애호가들에게 브랜드를 알렸다. 향후에는 오쿠보·아카사카·신주쿠 등 한류 관심도가 높은 지역을 중심으로 판매를 확대하고, 돈키호테와 리쿼샵 등 주요 유통 채널 입점도 추진할 계획이다.
박소영 대표는 "이번 일본 진출은 K-위스키 세계화를 위한 중요한 초석"이라며 "현지화 전략과 공격적인 영업 활동을 통해 일본 내 K-위스키 열풍을 이끌어가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com