"위스키 본고장에 도전장"…골든블루, 일본 시장 첫 진출

도쿄 바쇼 참가 이어 돈키호테 입점 추진…현지화 전략 강화

위스키 강국 일본서 승부수…"글로벌 브랜드 도약 계기 될 것"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 골든블루가 일본 위스키 시장에 처음 진출하며 글로벌 시장 확대에 나선다. 세계적인 위스키 강국인 일본에서 K-위스키 경쟁력을 시험받게 됐다는 점에서 업계의 관심이 쏠린다.

골든블루는 일본에 '골든블루 더 사피루스'와 '골든블루 더 다이아몬드' 2종을 수출한다고 18일 밝혔다. 이번 진출은 골든블루가 일본 시장에 제품을 선보이는 첫 사례다. 일본은 세계 5대 위스키 생산국 중 하나로 프리미엄 위스키 소비층이 두텁고 품질 기준도 까다로운 시장으로 평가된다.

㈜골든블루, 주력 제품 2종 일본 시장 수출로 K-위스키 수출 전선 확대. [사진=㈜골든블루 제공]

회사는 이번 일본 진출을 단순한 해외 판매 확대가 아닌 글로벌 브랜드 도약을 위한 핵심 관문으로 보고 있다. 특히 일본 소비자들의 높은 위스키 이해도와 시장 영향력을 고려할 때 현지 반응이 향후 해외 사업 확장의 중요한 기준점이 될 것이란 판단이다.

골든블루는 본격적인 출시 전부터 현지 마케팅에도 나섰다. 지난 9~10일 일본 도쿄에서 열린 '도쿄 바쇼(Tokyo Bar Show)'에 참가해 제품을 선공개하며 현지 바이어와 위스키 애호가들에게 브랜드를 알렸다. 향후에는 오쿠보·아카사카·신주쿠 등 한류 관심도가 높은 지역을 중심으로 판매를 확대하고, 돈키호테와 리쿼샵 등 주요 유통 채널 입점도 추진할 계획이다.

박소영 대표는 "이번 일본 진출은 K-위스키 세계화를 위한 중요한 초석"이라며 "현지화 전략과 공격적인 영업 활동을 통해 일본 내 K-위스키 열풍을 이끌어가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com