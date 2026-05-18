李대통령 "광주가 꽃 피운 '대동세상'…12월 3일 '빛의 혁명'으로 부활"

5·18 정신 헌법 전문 수록 약속

전남도청, K-민주주의 성지화

'5·18 민주 유공자 직권 등록 제도' 마련

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 18일 46주년 5·18민주화운동 기념식에서 "오월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤, 오늘의 산 자들을 구했다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 광주광역시 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 거행된 민주화운동 기념식에 참석해 "분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주시민들처럼, 2024년 위대한 대한국민도 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아냈다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 오전 광주광역시 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 거행된 민주화운동 기념식에 참석해 민주 열사와 호국 영령에 대해 묵념을 하고 있다. 2026.05.18 [사진=KTV]

이 대통령은 "1980년, 불의한 권력이 철수했던 그 찰나의 공간에서 광주가 온 힘을 끌어모아 꽃피웠던 '대동세상'은 2024년, 그 혹독한 겨울밤에 서로의 체온으로 민주주의를 지켜내는 '빛의 혁명'으로 부활했다"며 "이 자리를 빌려, 오월 민주 영령들의 고귀한 넋 앞에 머리 숙여 무한한 존경과 깊은 애도의 마음을 표한다"고 밝혔다.

그러면서 이 대통령은 "마르지 않는 눈물로 시대의 등불을 밝혀 오신 유공자와 유가족 여러분께도 진심 어린 경의와 위로의 말씀을 전한다"며 "참혹한 폭력 앞에서도 끝내 인간의 존엄을 지켜낸 5·18 정신의 굳건한 토대 위에서, 대한민국은 민주주의와 번영의 길을 걸어올 수 있었다"고 강조했다.

이 대통령은 "12·3 내란은 아직 끝나지 않은 오월의 질문이었다. 저절로 오는 민주주의도, 저절로 지켜지는 민주주의도 없다"며 "민주주의를 완성하는 힘은 오직 주권자의 간절한 열망과 실천으로부터 나온다는 것을 우리는 다시 한번 뼈저리게 확인했다"고 했다.

그러면서 이 대통령은 5·18 정신이 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다며, "4·19혁명과 부마항쟁, 그리고 5·18 민주화운동은 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명으로 이어졌다"며 "5월 정신이 우리 사회에 더 단단히 뿌리내릴 수 있도록, 5·18민주화운동의 민주 이념을 대한민국 헌법 위에 당당히 새겨야 한다"고 약속했다.

이재명 대통령이 18일 오전 광주광역시 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 거행된 민주화운동 기념식에 참석해 기념사를 마치고 인사하고 있다. 2026.05.18 [사진=KTV]

이 대통령은 둘째로 "오늘 정식 개관하는 이곳 전남도청을 세계 시민이 함께 배우고 기억하는 K-민주주의의 살아 있는 성지로 만들겠다"며 "전남도청은 불법적 국가 폭력에 맞선 최후의 시민 항쟁지였다. 벽면 곳곳에 새겨진 총탄의 흔적들이 그날의 참혹함과 시민군의 담대한 용기를 말없이 증언하고 있다"고 강조했다.

이 대통령은 "전남도청에 오롯이 남겨진 희생과 연대의 정신이 대한민국 공화국의 자부심이자 미래 세대의 가치로 계승될 수 있도록 정부가 적극 뒷받침하겠다"고 설명했다.

이 대통령은 셋째로 "단 한 분의 희생도 놓치지 않도록 '5·18 민주 유공자 직권 등록 제도'를 마련하겠다"며 "이제, 정부가 국가 폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 되겠다. 불굴의 투지로 민주주의와 조국을 지켜낸 분들이 단 한 명도 외롭게 남겨지지 않도록, 국가가 끝까지 책임을 다하겠다"고 약속했다.

pcjay@newspim.com