장동혁 "내일 다카이치 日 총리 방한...李대통령, 입장 변화 이유 밝혀야"

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"굳이 선거 앞두고 한일회담...의도 뻔해"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 18일 이재명 대통령의 한일 정상회담을 앞두고 "과거 야당 대표 시절과 달라진 입장에 대해 국민에게 이유를 밝히고 이해를 구해야 한다"고 지적했다.

장 위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "내일 다카이치 일본 총리가 안동에 온다"며 "다카이치는 일본 정계에서도 대표적인 우익 인사"라고 밝혔다.

그는 "바로 지난달에도 야스쿠니 신사에 공물을 봉납했다"며 "지난달 있었던 '쇼와 100주년' 기념식에서도 과거 일본 총리들이 형식적으로라도 담았던 '반성'과 '사과'라는 표현조차 하지 않았다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.14 mironj19@newspim.com

이어 "올해 일본 정부는 '독도는 일본 땅'이라고 기재하고, '강제동원'을 '모집'이라고 서술한 고등학교 교과서들을 검정에서 통과시켰다"고 덧붙였다.

장 위원장은 "과거 이재명의 주장대로라면 다카이치와 마주앉는 것 자체가 '극단적 친일'"이라며 "선거 때마다 '죽창가'를 불렀던 이재명과 민주당"이라고 비판했다.

그러면서 "보수정부가 한일 정상회담을 할 때마다 '과거사 사과받아라', '독도 문제 확실히 하라', '후쿠시마 처리수 방류 중지시켜라' 강경한 요구를 멈추지 않았다"며 "조금이라도 자신들의 뜻에 맞지 않으면 '조공 외교'라고 공격했다"고 꼬집었다.

또 "그래놓고 정작 본인은 일본 가서 신나게 드럼까지 치고 왔다"며 "과거사, 독도는 아예 테이블에 올리지도 않았고, 후쿠시마 처리수 항의는커녕 후쿠시마 수산물 수입까지 논의했다고 한다"고 지적했다.

장 위원장은 "대통령 자리에 앉으니 야당 대표 때와는 생각이 달라졌을 것"이라며 "그렇다면 최소한 국민에게 입장 변화의 이유를 밝히고 이해는 구해야 하지 않는가"라고 목소리를 높였다.

아울러 "굳이 선거를 코 앞에 두고 한일 정상회담을 가진다"며 "그 의도가 무엇인지 뻔히 들여다 보인다"고 했다.

그는 "어쨌거나 정상회담을 하기로 했으니 국익만큼은 제대로 챙겨야 한다"며 "우리 경제를 위해 에너지 협력과 공급망 협력을 확대해야 한다"고 강조했다.

장 위원장은 "지난 정부에서 100억 달러로 간신히 살려놓은 한일 통화스와프도 올해 말이면 끝난다"며 "연장하고 확대하는 방안을 논의해야 한다"고 촉구했다.

또 "북핵에 맞서 양국의 안보 협력 강화도 필요하다"며 "더 나아가 한미일 안보 협력을 확대하는 방안도 논의해야 할 것"이라고 덧붙였다.

그는 "호르무즈 해협의 우리 선박과 선원 구해내는 방법을 배우는 것도 좋겠다"며 "다카이치는 이란 대통령과 직접 통화해서 일본 선박 구해냈다"고 말했다.

장 위원장은 "국익에 부합하는 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다해주기 바란다"며 "한일 정상회담이 '선거용 사진찍기'가 되어서는 안 될 것"이라고 강조했다.

oneway@newspim.com