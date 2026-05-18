경제6단체, 삼성전자 노조 파업 계획 철회 촉구

"노조는 파업 계획 철회하고 대화 통한 문제 해결 나서야"

"파업 현실화된다면 정부 즉각적인 긴급조정권 발동 필요"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국경영자총협회(회장 손경식) 등 경제6단체가 18일 삼성전자 노조의 파업 계획 철회를 촉구하는 공동성명을 발표했다.

경총과 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 경제6단체(경제계)는 이날 성명에서 "정부와 중앙노동위원회의 노력에도 불구하고 노조가 기존 입장을 고수하며 파업을 예고하고 있다"며 우려를 표했다. 삼성전자 노조는 오는 18일간의 파업을 예고한 상태다.

경제계는 "반도체 공정의 24시간 연속 가동 특성상 파업으로 생산 라인이 멈출 경우 웨이퍼 대량 폐기, 장비 손상, 화학물질 유출 등 대형 안전사고 위험이 있다"고 지적했다. 또한 "수천 개의 중소·중견 협력업체와 반도체 소재·부품·장비 산업 전체가 영향을 받을 수 있다"고 강조했다.

경총 전경 [사진=경총]

아울러 "고물가·고금리로 어려움을 겪는 협력업체들은 생산 차질 시 연쇄적인 조업 중단과 고용 불안에 직면할 수 있으며, 반도체 공급 차질은 글로벌 전자산업 전반의 부품 수급 불안으로 이어질 수 있다"고 우려했다.

경제계는 이와 함께 노조가 요구하는 성과급에 대해 "법원에서 이미 임금이 아니라는 결정을 내린 사안"이라고 밝혔다. 성과급은 노사간 단체교섭의 대상이라기보다는 경영상 판단 사안이라는 입장이다. 경제계는 "해외 글로벌 기업에서 영업이익의 일정 비율을 근로자에게 배분하기로 사전에 약정하는 제도를 두는 경우는 찾아보기 어렵다"며 "영업이익을 어떻게 활용할 것인가는 이사회의 경영판단에 따르는 것이 일반적"이라고 지적했다.

경제계는 정부에 대해 "파업이 발생한다면 즉각적으로 긴급조정권을 발동해 국민경제 및 산업생태계가 돌이킬 수 없는 피해를 입는 것을 막아야 한다"고 주문했다.

y2kid@newspim.com