송언석 "李 공소취소·세금 폭탄·파업 대란 저지하는 투표가 국민의힘"

18일 기자간담회 개최

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표 겸 공동선거대책위원장은 18일 오전 기자간담회를 열고 "6·3 지방선거는 위험한 이재명 정권과 불안한 더불어민주당의 독주를 견제하는 선거"라며 "대통령 한 사람의 범죄를 없애기 위해 대통령이 가진 모든 권력을 총동원하는 공소취소 사법 쿠데타를 허용할 수 없다"고 밝혔다.

송 위원장은 이날 "장특공 폐지, 보유세 인상, 금투세 도입 등 지방선거 이후에 대기하고 있는 세금폭탄을 우리 국민들은 허락하지 않을 것"이라며 "노란봉투법으로 인한 파업 대란과 산업현장의 대혼란을 이대로 방치할 수 없다"고 강조했다.

이어 "공소취소를 막는 투표, 세금폭탄을 막는 투표, 파업 대란을 저지하는 투표가 바로 국민의힘"이라고 말했다.

송언석 국민의힘 원내대표(가운데). [사진=뉴스핌 DB]

송 위원장은 "이재명 정권과 더불어민주당은 지난 1년 동안 대통령 권력과 국회의 다수당 권력을 가지고 국가적으로 위험한 일들을 제멋대로 추진해 왔다"며 "방송장악 3법으로 공정 방송을 장악하고, 노란봉투법으로 산업현장을 파괴하고, 사법 파괴 3대 악법으로 사법부의 독립을 파괴했다"고 비판했다.

그러면서 "검찰 해체와 특검 중독으로 민생범죄 수사 기능을 사실상 마비시켰다"고 지적했다.

더불어민주당 수도권 광역단체장 후보들에 대해서도 공세를 이어갔다. 송 위원장은 "본인의 공약도 스스로 직접 설명하지 못하는 무능한 정원오 후보가 수도 서울 천만 시민의 수장으로 가당키나 하겠는가"라며 "인천을 대장동처럼 만들겠다는 박찬대 후보가 대한민국 관문 도시 인천의 수장을 맡을 수가 있겠는가"라고 반문했다.

또한 "법사위의 불통 독재자 추미애 후보가 경기도청 공무원들, 또 경기도 의원들과 같이 일할 수 있겠는가"라며 "토론을 회피하고 검증을 두려워하는 겁쟁이들이 대한민국 인구 절반 이상을 차지하는 수도권 광역 단체장을 맡을 자격이 있다고 생각하는 국민은 안 계실 것"이라고 말했다.

송 위원장은 "주취 폭력의 정원오, 바로 뒤의 까르띠에 시계의 전재수, 새천년 NHK 우상호 후보 등등 더불어민주당 후보들에게서 진보의 품격, 집권 여당의 품격을 찾아볼 수 있는가"라며 "이렇게 무능하고 품격 없는 사람들을 공천하는 더불어민주당의 오만함을 이번 선거에서 심판해야 한다"고 촉구했다.

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