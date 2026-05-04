삼성전자, 신임 VD사업부장에 이원진 사장…TV 경쟁력 강화 나서

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용석우 사장 DX부문장 보좌역 이동

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자는 디바이스솔루션(DX)부문 글로벌마케팅실장을 맡고 있는 이원진 사장을 영상디스플레이(VD)사업부장 겸 서비스비즈니스(Service Business)팀장으로 선임하는 사장단 인사를 단행했다고 4일 밝혔다. 기존 VD사업부장이던 용석우 사장은 DX부문장 보좌역으로 이동한다.

이원진 삼성전자 DX부문 글로벌마케팅실장 사장. [사진=삼성전자]

삼성전자는 이 사장에 대해 콘텐츠·서비스·마케팅 분야 전문성을 갖춘 인물이라고 평가했다. 회사는 이 사장이 삼성전자 TV와 모바일 서비스 사업의 핵심 기반을 구축하고 글로벌 사업 경쟁력을 끌어올리는 데 기여했다고 설명했다.

또 풍부한 사업 경험과 시장 이해를 바탕으로 새로운 시각의 사업 턴어라운드와 미래 성장동력 발굴을 이끌며 TV 사업 경쟁력을 강화할 것으로 기대한다고 밝혔다.

이 사장은 향후 VD사업부장과 함께 서비스비즈니스팀장도 겸임하며 TV 기반 서비스 사업 확대에도 속도를 낼 전망이다.

DX부문장 보좌역으로 위촉된 용석우 사장은 연구개발(R&D) 전문성과 사업 경험을 바탕으로 인공지능(AI), 로봇 등 세트 사업 전반의 미래 핵심 기술 자문 역할을 맡는다.

kji01@newspim.com