디저트39, 흔한남매 협업 메뉴·굿즈 출시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 =디저트 카페 브랜드 디저트39가 유튜브 채널 흔한남매와 협업한 메뉴와 굿즈를 출시한다.

협업 상품은 '흔한남매 내맘대로 세트', '흔한남매 베이커리 세트', '흔한남매 두쫀쿠 세트' 등으로 구성된다. 세트 구매 시 랜덤 포토카드가 제공되며, LED 키캡 키링 구매가 가능하다.

'두쫀쿠'와 '로쫀쿠'는 카다이프와 마시멜로우를 활용한 디저트 메뉴다. 피스타치오 스프레드를 적용한 '으뜸이 두쫀쿠'와 로투스 스프레드를 활용한 '에이미 로쫀쿠' 등 2종으로 운영된다.

복숭아 아이스티와 베이커리 메뉴를 조합한 세트 상품도 함께 운영한다. 일부 제품에는 흔한남매 캐릭터 스티커가 적용된다.

굿즈는 LED 야광 키캡 키링과 랜덤 포토카드 9종으로 구성된다. 리유저블 컵은 한정 수량 제공된다.

이번 협업은 2026년 5월부터 순차적으로 운영된다. 일부 매장에서는 흔한남매 관련 디스플레이를 운영할 예정이다.

디저트39 관계자는 "협업 메뉴와 굿즈를 함께 선보이게 됐다"고 밝혔다.

[이미지=디저트39]

whitss@newspim.com