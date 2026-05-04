최은석 의원 "시민 손 털고 상인 하소연에 훈수...민주당 오만함 드러나"

"이것이 민주당식 민생인가"…보궐선거 후보들 '태도 논란' 맹비난

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 최은석 국민의힘 의원은 6·3 지방선거를 앞두고 불거진 더불어민주당 후보들의 현장 행보 논란을 겨냥해 "민주당이 노골적으로 드러내고 있는 오만함이 고스란히 담겨 있다"고 비판했다.

최 의원은 4일 자신의 페이스북에 '이것이 민주당이 말하는 민생입니까'라는 제목의 글을 올리고 하정우 부산 북갑 국회의원 후보와 정원오 서울시장 후보 등의 사례를 조목조목 지적했다.

최은석 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

먼저 하정우 후보에 대해 최 의원은 "구포시장 상인들과 악수한 직후 손을 터는 장면이 영상으로 퍼졌는데, '손이 저려서 그랬다'는 해명은 가관"이라며 "본인의 전문 분야인 인공지능(AI)에게 물어봐도 최악의 해명이라는 답이 돌아올 것"이라고 일갈했다.

이어 정청래 더불어민주당 대표가 부산 방문 당시 초등학생에게 하 후보를 가리켜 '오빠'라고 부르게 한 것과 관련해서도 "(하 후보가) '오빠'라고 불러보라는 제스처로 맞장구를 쳤다. AI 전문가의 참신함은 없고 카메라 앞 연출에만 급급한 무개념 정치인의 모습뿐"이라고 직격했다.

정원오 후보에 대해서는 상인과의 대화 태도를 문제 삼았다. 최 의원은 "장사가 안 된다는 상인에게 '관광객이 많은데 왜 안 되느냐'고 반문하며 컨설팅을 받아보라고 한 것은 공감이 아닌 훈수"라며 "시장 바닥에서 버티는 상인에게 필요한 것은 컨설팅 업체 소개가 아니라 내 얘기를 들어주는 귀 하나"라고 꼬집었다.

최 의원은 "시민의 손은 털어내고, 아이는 정치에 소비하고, 상인의 하소연엔 훈수를 두는 것이 민주당이 말하는 민생 행보의 실체"라며 "민주당의 폭주에 제동을 걸지 않으면 국민을 아래로 내려다보는 정치는 계속될 것"이라고 강조했다.

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