[전문] 박지원, 국회의장 출마 선언…"일 잘하는 K-국회로 李정부 성공시킬 것"

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4대 과제 제시…"내란청산·개혁 완수할 것"

[서울=뉴스핌] 김승현 박서영 기자 = 박지원 더불어민주당 의원이 4일 22대 국회 후반기 국회의장 출마를 선언하며 '일 잘하는 K-국회'를 만들겠다고 밝혔다.

박 의원은 이날 출마선언문을 통해 "국회, 행정, 정보, 남북관계에서 쌓아 온 박지원의 모든 것을 바쳐 일류 국회를 꼭 만들겠다"며 "이재명 정부를 성공시키고 제7공화국의 문을 활짝 열겠다"고 강조했다.

박지원 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌DB]

그는 "이재명 대통령이 지금 정말 잘하고 있다"며 "한 사람이 바뀌고 대한민국은 천지개벽 중"이라고 평가했다. 박 의원은 "주가도 국격도 연일 수직상승하고 있다"며 "그러나 아직도 내란 세력은 대통령의 국정 운영과 진짜 대한민국으로 가는 개혁을 막고 있다"고 지적했다.

박 의원은 국회의장 당선 시 추진할 4대 과제를 제시했다. 첫째로 검찰개혁과 사법개혁을 선제적으로 정비해 더 빨리, 더 확실하게 빛의 혁명을 완수하겠다고 밝혔다. 둘째로 협치를 강조하면서도 "'윤어게인' 세력들은 배려하지 않겠다"며 "당장 6월부터 일하겠다"고 강조했다.

셋째로 의원외교와 국회 특사를 강화하겠다고 했다. 넷째로 가칭 국회 미래특별위원회를 설치해 AI, 재생에너지, 로봇, 인구소멸 위기, 지방소멸 위기, 저출생 고령화 등 미래를 대비하겠다고 밝혔다.

그는 "탄핵, 개혁, 개헌도 결국 정치력, 경험, 경륜, 능력"이라며 "대통령께서 결단해야 할 때 누가 국민을 대신해서 더 풍부하게 조언하고 직언하며 책임지고 그 짐을 함께 나눌 수 있겠느냐"고 반문했다.

그는 "우리 국회도 대한민국의 국격, 국력에 맞는 일류국회가 되어야 한다"며 "국민, 당원께서 걱정 안 하시는 국회, 저 박지원이 만들어 보겠다"고 강조했다.

박지원 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

다음은 박지원 의원의 국회의장 출마선언문 전문이다.

존경하는 국민 여러분,

사랑하는 민주당원 여러분!

저는 오늘 22대 후반기 국회의장에 출마합니다. 그러나 22대 국회 진짜 국회의장은 여러분입니다.

12월 3일, 여러분꺼서 없으셨다면

이 자리에 박지원도 22대 국회도 없었습니다.

그날부터 22대 국회는 국민과 당원이 주신 '빛의 혁명 공천장'을 새로 받은 다같은 내란청산 동지, 초선 국회의원만 있습니다.

총 4번의 여론조사에서 모두 압도적인 1위로 성원해주셔서 정말 감사합니다. 꼭 승리하겠습니다.

내란의 밤, 김대중 선생님을 처음 만난 1983년 5월, 제 정치 인생의 첫날이 떠올랐습니다.

저는 성공한 젊은 미한인회장의 삶을 눈물로 참회하며 '김대중 선생님을 위해 목숨을 바치겠다'고 맹세했습니다.

그날 저는 다시 태어났고, 제 인생은 덤이었습니다. 'DJ 당선이 애국이고, DJ 당선 후에는 DJ의 성공이 애국'이라는 각오로 충성을 바쳤습니다.

정치하면서 한쪽 눈을 잃고, 빨갱이 소리도 듣고, 최근까지도 25년 서초동 고객으로 살아왔습니다.

그러나 두려움도, 좌절도 하지 않았고 누구도 원망하지 않았습니다.

12월 3일, '오늘 죽어도 좋다, 국회 최고령인 내가 끌려가서 불쏘시개가 되자'는 각오로 일부러 국회 정문을 뚫고 힘을 보태려고 했던 이유였습니다.

다행히 국민과 당원 여러분 덕분에 잡혀가지 않고 본회의장에서 불침번을 서다 잠든 '그 유명한 사진'만 찍혀 봤습니다.

제 정치 인생의 두 번째 덤이었습니다.

국민과 당원의 명을 받아 활동했던 지난 2년은 43년 제 정치 인생에서 그 무엇과도 바꿀 수 없는 영광의 시간이었습니다.

이제 박지원이 국민과 당원께 보답하겠습니다.

이재명 대통령, 지금 정말 잘하십니다.

대선 때 '이재명은 제2의 DJ다, 길 위의 DJ가 환생했다'는 제 말씀,

지금 보면 다 맞지 않습니까.

한 사람이 바뀌고 대한민국은 천지개벽 중입니다. 주가도 국격도 연일 수직상승 하고 있습니다.

그러나 아직도 내란 세력은 대통령의 국정 운영, 진짜 대한민국으로 가는 개혁을 막고 있습니다.

제1야당은 3.15 부마항쟁, 5.18 민중항쟁 헌법 전문 수록, 계엄의 요건을 강화하는 최소한의 개헌도 거부하고 있습니다.

오히려 내란 세력을 골라서 출마시키고 공천하고 있습니다.

이재명 정부를 성공시키고 제7공화국의 문을 활짝 열고, 우리 시대 최고의 개혁! 정권을 재창출해야 비로소 내란을 끝장을 낼 수 있습니다.

이것이 국민과 당원 여러분 덕분으로 다시 살게 된 22대 국회, 국회의원의 최고의 목표이며,

저 박지원이 마지막으로 꼭 이루고 싶은 소망입니다.

존경하는 국민, 당원 여러분,

우리 모두 목숨 걸고 만든 이재명 정권입니다. 그래서 대통령께서도 목숨 바쳐 일하고 있습니다. 그렇다면 이제 우리 국회도 목숨 바쳐 성공시켜야 하지 않겠습니까.

국회도 한사람이 바뀌면 모든 것이 바뀝니다.

일 잘하는 대통령을 제대로 지원하는 파트너, '일 잘하는 일류 국회, K-국회'를 만들어야 합니다.

삼성전자와 SK하이닉스의 금년도 영업이익 합이 약 550조, 삼성은 세계 1위 엠비디아를 제칠 것이라는 전망도 나오고 있습니다.

2025년 US news에 의하면 우리 국력은 미·중·러·영·독 다음인 세계 6위입니다.(프랑스 7위, 일본 8위)

우리 국회도 대한민국의 국격, 국력에 맞는 일류국회가 되어야 합니다. 무난한 국회는 대한민국을 이끌 수도 없고, 빛의 혁명도 이재명 정부도 성공시킬 수 없습니다.

국회, 행정, 정보, 남북관계에서 쌓아 온 박지원의 모든 것을 바쳐 일류 국회를 꼭 만들겠습니다.

첫째, 검찰개혁, 사법개혁을 선제적으로 정비해서 더 빨리, 더 확실하게 빛의 혁명을 완수하겠습니다.

둘째, 일 잘하는 'K-국회'를 만들겠습니다.

최고의 정치는 협치입니다. 그러나 '윤어게인' 세력들은 배려하지 않겠습니다. 당장 6월부터 일하겠습니다.

국민을 위해 '더 많이 일한 의원과 상임위를 더 많이 지원하는 국회'로 확실하게 개혁하겠습니다.

셋째, 의원외교, 국회 특사를 강화하겠습니다.

대통령이 높인 국격을 국회가 한 단계 더 높이고, 국회가 정부의 골칫거리를 선제적으로 해결하겠습니다.

미-이란 전쟁, 쿠팡 사태 등 경제 외교안보 전쟁의 현장, 특히 남북관계에서 의원 전문성을 최대로 살려서 이재명정부를 지원하고, 국익을 수호하겠습니다.

넷째, 가칭 국회 미래특별위원회를 설치해서 AI, 재생에너지, 로봇, 인구소멸 위기, 지방소멸 위기, 저출생 고령화 등 미래를 대비하겠습니다.

존경하는 국민 여러분, 당원 여러분,

저는 꽃길도 가시밭길도 다 가봤습니다. 실패한 정권으로부터 IMF를 물려받아 국민께 눈물로 고통을 호소해 봤고, 국민과 함께 극복도 해 보았습니다.

야당 지도자 때는 정치를 살려 우리가 추천한 특검으로 현직 대통령을 수사하고, 감옥 보내고, 탄핵도 해냈습니다.

최장기 철도 파업을 끝내 국회가 칭찬받았던 경험도 만들어 보았습니다.

탄핵, 개혁, 개헌도 결국 정치력, 경험, 경륜, 능력입니다.

국민, 당원께서 지지해주시는 힘, 정치력이 경험과 경륜, 능력과 시대정신을 만나야 시너지를 낼 수 있습니다.

대통령께서 결단해야 할 때,

누가 국민을 대신해서, 누가 국회를 대표해서 더 풍부하게 조언, 직언하고

누가 책임지고 그 짐을 함께 나눌 수 있겠습니까.

국회가 꽉 막혀 있을 때, 여야를 향해서

누가 국민을 대신해서 더 따끔하고 충고하고, 더 잘 중재하고, 책임지고 결단해 낼 수 있겠습니까.



그래도 산전수전 다 겪어 본 박지원,

국민과 당원이 압도적으로 지지하는 박지원, 내란청산 초선, 민주당 새순으로 누구보다 잘 싸워 온 저 박지원이 조금은 더 잘해내지 않겠습니까.



저는 마지막입니다.

나이는 숫자도 깡패도 아닙니다.

예술가의 작품은 말년을 최고로 쳐줍니다.

평생의 혼과 열정을 다 담기 때문입니다. 정치도 예술도 결국 완성도 즉, 능력이 핵심입니다.

국회, 행정, 정보, 남북관계에서 검증된 박지원의 경험과 경륜, 정치력, 능력을 다 바쳐서 대한민국의 의정 역사상 최고의 명품 국회 만들겠습니다.



'일 잘하는 K-국회',

국민, 당원, 의원, 대통령께서 걱정 안 하시는 국회, 저 박지원이 만들어 보겠습니다.

지원을 더 잘하는 박지원에게 기회를 주십시오. 감사합니다.

kimsh@newspim.com