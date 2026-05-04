李대통령 국정지지율, 59.5% 2.9%p 하락…민주당 48.6% 국힘 31.6%

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리얼미터 "민생경제 부담·정동영 발언 논란" 영향

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 두 달 만에 50%대로 집계됐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 27∼30일 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 직전 조사 대비 2.7%포인트(p) 하락한 59.5%를 기록했다. 부정 평가는 35.0%로 직전 조사보다 1.6%p 올랐고 '잘 모름' 5.5%였다.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 2026 노동절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 노동절 기념식이 청와대에서 열린 것은 처음이다. 김동명 한국노동조합총연맹 위원장과 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장, 손경식 한국경영자총협회장, 송치영 소상공인연합회장이 참석했다. [사진=청와대]

이 대통령 지지도는 3월 둘째 주 조사에서 60.3%를 기록한 뒤 지난주까지 7주 연속 60%대를 기록했다. 이번 조사에서 50%대로 소폭 떨어졌다.

리얼미터는 "생활경제 민감 계층과 중도층의 이탈이 두드러졌다"며 "고유가·고환율·물가 상승의 민생경제 부담이 가중된 가운데 정동영 통일부 장관의 안보 발언 논란과 노사 갈등 등 정국 불안 요소가 복합적으로 겹치며 하락한 것으로 보인다"고 분석했다.

지난달 29∼30일 조사한 정당 지지도에서는 더불어민주당이 48.6%, 국민의힘은 31.6%였다. 민주당은 전주 대비 2.7%p 떨어지며 4주 만에 40%대를 기록했고 반면 국민의힘은 0.9%p 올랐다. 조국혁신당은 4.0%, 개혁신당은 2.6%, 진보당은 2.2%였다.

리얼미터는 "중도층과 고연령층을 중심으로 민주당 지지율이 하락했다"며 "고물가와 고유가로 인한 자영업자들의 민생 불만이 확대되면서 상당 폭 이탈했다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘 지지율에 대해 "지방선거를 앞둔 보수층 결집세에 더해 여당에서 이탈한 표심이 일부 유입된 것"이라고 봤다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

pcjay@newspim.com