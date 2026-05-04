송언석 "정청래·하정우, 어린이날 앞두고 아동 인권 인식 되돌아보길"

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"민주 성비위 DNA 갓 입당한 하정우에게도 가르쳐"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 송언석 국민의 원내대표는 4일 정청래 더불어민주당 대표가 부산 방문 당시 초등학생에게 하정우 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보를 가리켜 '오빠'라고 부르게 한 것과 관련해 "민주당의 유구한 성폭력 유전자 정보(DNA)가 정 대표에게도 이어졌다"고 비판했다.

송 원내대표는 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 박원순·오거돈·안희정·정봉주·민병두·박완주·장경태 등 과거 민주당 인사들의 성 비위 전력을 나열하며 "이제 갓 입당한 하정우 후보에게까지 한 수 가르쳐줬다"고 지적했다.

송언석 국민의힘 원내대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 특히 어린이날을 하루 앞둔 시점임을 강조하며 "어린이에게 '오빠'라고 부르라고 강요하는 것은 명백한 아동 성폭력이자 인권침해"라고 규정했다.

이어 "정 대표와 하 후보는 어린이날을 맞이해 아동 인권에 대한 본인들의 인식을 반드시 되돌아보길 권한다"고 꼬집었다.

또한 송 원내대표는 "이런 인식으로 부산 시민들을 만나고 다니느니, 하 후보와 같이 부산에서 손 털고 가시기 바란다"며 "아니면 본인들의 인식 전환을 위한 컨설팅을 꼭 한번 받아보라"고 일갈했다.

앞서 정 대표는 전날(3일) 오전 하 후보 등과 함께 부산 구포시장 민생 현장 방문에 나섰다.

정 대표는 이 자리에서 만난 한 초등학교 1학년 여자 아이에게 "몇 학년이에요. 여기 정우 오빠. 오빠 해봐요"라고 말했으며, 하 후보도 "오빠"라고 발언했다.

이후 정 대표는 같은날 민주당 공보국을 통해 "구포시장 방문 과정의 상황과 관련해 아이가 논란의 중심에 서게 돼 상처받으셨을 아이와 아이의 부모님께 송구하다"고 밝혔다.

하 후보도 자신의 캠프를 통해 "오늘 지역 주민을 만나는 과정에서 아이가 논란의 중심에 서게 됐다"며 "이로 인해 상처받으셨을 아이와 부모님께 사과의 말씀을 드린다"고 했다.

allpass@newspim.com