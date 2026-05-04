칠곡 망정1교차로서 주행 벤츠승용차 화재...인명피해 없어

[칠곡=뉴스핌] 남효선 기자 = 4일 낮 12시11분쯤 경북 칠곡군 석적읍 망정리의 망정1교차로에서 주행 중이던 승용차에 화재가 발생했다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.
신고를 받은 경북 소방은 진화 인력과 장비를 급파해 발화 32분 만에 진화했다.
이 불로 2010년식 벤츠 승용차 1대가 전소됐다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
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[칠곡=뉴스핌] 남효선 기자 = 4일 낮 12시11분쯤 경북 칠곡군 석적읍 망정리의 망정1교차로에서 주행 중이던 승용차에 화재가 발생했다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.
신고를 받은 경북 소방은 진화 인력과 장비를 급파해 발화 32분 만에 진화했다.
이 불로 2010년식 벤츠 승용차 1대가 전소됐다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
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